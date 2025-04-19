Львів (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
261,94
Економія при броні: -43,83 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -23,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,00
Економія при броні: -27,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -23,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
262,96
Економія при броні: -46,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,60
Економія при броні: -40,48 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -23,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -23,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
249,70
Економія при броні: -26,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум