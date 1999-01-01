Київ
Активні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратами
D07X C01

Бетаметазон

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07XКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
D07X CАктивні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратами
D07X C01Бетаметазон
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Бетасалік®
Бетасалік®
Мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від 180,09 грн
в 862 аптеках
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Белосалік
Белосалік
Мазь туба 30 г №1
Белупо
від 286,82 грн
в 803 аптеках
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Дипросалік®
Дипросалік®
Мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 383,86 грн
в 727 аптеках
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Белосалік лосьйон
Белосалік лосьйон
Розчин нашкірний флакон 100 мл з механічним помповим розпилювачем №1
Белупо
від 497,97 грн
в 687 аптеках
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Белосалік лосьйон
Белосалік лосьйон
Розчин нашкірний флакон 50 мл з механічним помповим розпилювачем №1
Белупо
від 354,66 грн
в 566 аптеках
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Дермабін
Дермабін
Мазь туба 15 г №1
ФЗ "Біофарма"
від 116,25 грн
в 453 аптеках
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Дипросалік®
Дипросалік®
Лосьйон флакон з пробкою-крапельницею 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
від 399,06 грн
в 349 аптеках
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Белосалік лосьйон
Белосалік лосьйон
Розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
від 391,90 грн
в 101 аптеці
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