Київ
Активні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратами
D07X C01
Бетаметазон
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07X
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
D07X C
Активні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратами
D07X C01
Бетаметазон
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Бетасалік®
Мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від
180,09
грн
в 862 аптеках
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Белосалік
Мазь туба 30 г №1
Белупо
від
286,82
грн
в 803 аптеках
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Дипросалік®
Мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
383,86
грн
в 727 аптеках
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Белосалік лосьйон
Розчин нашкірний флакон 100 мл з механічним помповим розпилювачем №1
Белупо
від
497,97
грн
в 687 аптеках
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Белосалік лосьйон
Розчин нашкірний флакон 50 мл з механічним помповим розпилювачем №1
Белупо
від
354,66
грн
в 566 аптеках
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Дермабін
Мазь туба 15 г №1
ФЗ "Біофарма"
від
116,25
грн
в 453 аптеках
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Дипросалік®
Лосьйон флакон з пробкою-крапельницею 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
від
399,06
грн
в 349 аптеках
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Белосалік лосьйон
Розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
від
391,90
грн
в 101 аптеці
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Форма випуску
лосьйон
мазь
р-н нашкірний
Пакування
туба 15 г
туба 30 г
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. з пробкою-крапельницею 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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Виробник
Belupo
Organon Central East Gmbh
Stada
Корпорация Артериум
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