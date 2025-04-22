Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -19,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,64
Економія при броні: -7,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,00
Економія при броні: -23,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,20
Економія при броні: -23,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
259,10
Економія при броні: -42,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
261,99
Економія при броні: -38,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,30
Економія при броні: -17,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,28
Економія при броні: -32,24 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,30
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,09
Економія при броні: -35,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,25
Економія при броні: -39,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -19,60 грн