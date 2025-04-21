Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
260,73
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,20
Економія при броні: -24,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,99
Економія при броні: -31,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
236,10
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
251,41
Економія при броні: -35,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
257,00
Економія при броні: -32,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,00
Економія при броні: -24,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,00
Економія при броні: -24,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
265,96
Економія при броні: -48,33 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
265,31
Економія при броні: -50,16 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
263,12
Економія при броні: -45,00 грн