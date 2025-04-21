Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
256,76
Економія при броні: -38,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,20
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
262,54
Економія при броні: -39,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,50
Економія при броні: -17,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -17,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,20
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,89
Економія при броні: -37,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,52
Економія при броні: -29,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,00
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,76
Економія при броні: -35,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,44
Економія при броні: -34,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
259,32
Економія при броні: -41,27 грн