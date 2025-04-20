Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,62
Економія при броні: -47,62 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
236,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
251,81
Економія при броні: -32,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,93
Економія при броні: -35,87 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,20
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
236,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
236,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,00
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
257,99
Економія при броні: -9,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,20
Економія при броні: -20,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,35
Економія при броні: -40,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,83
Економія при броні: -28,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
253,08
Економія при броні: -34,79 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,38
Економія при броні: -38,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,74
Економія при броні: -34,45 грн