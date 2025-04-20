Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,77
Економія при броні: -40,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
236,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
256,76
Економія при броні: -38,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,96
Економія при броні: -36,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
251,32
Економія при броні: -43,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,05
Економія при броні: -47,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,40
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
259,43
Економія при броні: -51,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
260,47
Економія при броні: -45,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,20
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
260,18
Економія при броні: -41,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
260,24
Економія при броні: -45,49 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,30
Економія при броні: -22,50 грн