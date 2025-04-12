Лікарський засіб чинить сечогінну, протизапальну, антимікробну та знеболювальну дію. Ці властивості обумовлені біологічно активними речовинами, що входять до складу лікарських трав. Біологічно активні речовини посилюють виведення іонів натрію, хлору та фільтрацію у ниркових клубочках і знижують зворотну резорбцію у ниркових канальцях. Збільшують діурез без порушення електролітного балансу.

Флавоноїди гальмують розвиток у сечових шляхах грампозитивної мікрофлори, посилюють виведення сечовини, блокують окиснення аскорбінової кислоти і попереджають її перетворення у щавлеву кислоту. Сапоніни мають виражену антибактеріальну дію відносно стафілококів. Аглюкони чинять спазмолітину дію.

Силікати (спориш звичайний, хвощ польовий) сприяють збереженню у сечі рівноваги між колоїдами та кристалоїдами, запобігаючи утворенню конкрементів; покращують виведення сечової кислоти.

Фітолізин® сприяє вимиванню піску та дрібних сечових конкрементів; попереджує збільшення конкрементів або післяопераційне повторне утворення каменів.