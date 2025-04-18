Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
404,20
Економія при броні: -39,85 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
377,02
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
367,17
Економія при броні: -29,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
376,73
Економія при броні: -39,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
445,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
445,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
375,38
Економія при броні: -19,33 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
368,44
Економія при броні: -31,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
445,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
390,75
Економія при броні: -17,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
405,72
Економія при броні: -21,65 грн