Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
403,01
Економія при броні: -63,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
445,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
445,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
393,50
Економія при броні: -24,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
395,94
Економія при броні: -26,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
426,90
Економія при броні: -46,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
427,30
Економія при броні: -46,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
412,29
Економія при броні: -46,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
375,70
Економія при броні: -50,65 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
413,94
Економія при броні: -59,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма