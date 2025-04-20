Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
391,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
416,03
Економія при броні: -20,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
396,02
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
373,89
Економія при броні: -40,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
381,84
Економія при броні: -79,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
427,30
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
395,03
Економія при броні: -49,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
415,26
Економія при броні: -76,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
415,75
Економія при броні: -77,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
400,94
Економія при броні: -62,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
427,30
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
377,93
Економія при броні: -38,70 грн