Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
402,46
Економія при броні: -54,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
445,20
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
405,65
Економія при броні: -24,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
397,91
Економія при броні: -50,21 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
426,90
Економія при броні: -36,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
401,80
Економія при броні: -57,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
374,67
Економія при броні: -26,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
426,90
Економія при броні: -36,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
404,75
Економія при броні: -36,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн