Харків (адресу не вказано)
Доступно в 366 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
376,22
Економія при броні: -48,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
405,75
Економія при броні: -51,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
424,20
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
376,91
Економія при броні: -36,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма