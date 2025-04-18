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Фітолізин® (Phytolysin)

Фітолізин® (Phytolysin)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 366 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
331,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
332,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
376,22
Економія при броні: -48,50 грн
327,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
344,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
322,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
320,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
405,75
Економія при броні: -51,88 грн
353,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
333,04 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
344,42 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
346,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
345,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
424,20
Економія при броні: -40,40 грн
383,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
334,45 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
347,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
376,91
Економія при броні: -36,77 грн
340,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
331,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
347,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
321,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
346,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
332,29 грн
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