Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
445,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
365,33
Економія при броні: -28,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
382,45
Економія при броні: -17,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
453,90
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
389,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
389,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
414,00
Економія при броні: -35,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
386,41
Економія при броні: -11,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
401,29
Економія при броні: -33,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
366,81
Економія при броні: -34,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
377,54
Економія при броні: -30,34 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
445,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
402,93
Економія при броні: -55,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
403,64
Економія при броні: -55,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
400,94
Економія при броні: -33,22 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
389,00
Економія при броні: -40,00 грн