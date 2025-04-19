Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
369,01
Економія при броні: -31,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
386,20
Економія при броні: -48,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
412,53
Економія при броні: -47,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
449,70
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
416,10
Економія при броні: -37,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
388,75
Економія при броні: -41,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
408,71
Економія при броні: -37,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
404,10
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
383,40
Економія при броні: -32,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
400,64
Економія при броні: -53,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
405,99
Економія при броні: -65,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
406,38
Економія при броні: -45,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
389,01
Економія при броні: -27,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
454,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
377,40
Економія при броні: -37,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
380,24
Економія при броні: -34,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Фітолізин® паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма