Здоров'я чоловіка: що потрібно знати про скринінгові обстеження?

Багато чоловіків відкладають візит до лікаря та звертаються за медичною допомогою лише за наявності виражених симптомів. У той же час регулярні медичні огляди допомагають виявити проблеми зі здоров’ям до розвитку симптомів.

Отже, який варіант скринінгу підійде вам особисто?

Експерти Національних інститутів охорони здоров’я США (U.S. National Institutes of Health — NIH), Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) та Національної медичної бібліотеки (National Library of Medicine) пропонують низку рекомендацій щодо проведення профілактичного скринінгу для чоловіків. Також ряд рекомендацій розроблено Цільовою групою профілактичних служб США (US Preventive Services Task Force — USPSTF), до якої входять експерти в галузі первинної медико-санітарної допомоги та профілактики захворювань.

Які скринінгові обстеження необхідно проходити чоловікам?

Фізичний огляд рекомендується регулярно проходити всім чоловікам віком 18 років і старше, чоловікам віком 65 років і старше обов’язково щорічно проходити фізичний огляд у лікаря. Фізичний огляд може включати вимірювання росту, маси тіла та індексу маси тіла.

Обговорювати з лікарем принципи здорового способу життя. Також необхідно обговорювати з лікарем проблеми зі здоров’ям, необхідність проведення профілактичних щеплень. Запитайте лікаря про принципи раціонального харчування або необхідність дотримання певної дієти, рекомендованих регулярних фізичних вправ, а також про вживання алкоголю і тютюну.

Емоційна сфера: обговоріть із лікарем, якщо у вас виникають симптоми тривоги чи депресії.

Здоровим чоловікам віком 65 років і старше слід регулярно вимірювати артеріальний тиск, 1 раз на 5 років визначати рівень холестерину в плазмі крові (за умови, що його показники в нормі).

Якщо ви приймаєте якісь лікарські засоби — вам слід обговорити це з лікарем.

Коли потрібний скринінг раку товстої кишки?

Особам, у сімейному анамнезі яких були поліпи товстої кишки або рак кишечнику, слід проходити скринінг раку товстої кишки щороку з 45-річного віку. Всім іншим скринінг раку товстої кишки показано проходити щорічно у віці старше 50 років.

Так, щороку необхідно проводити аналіз калу. Ваш лікар може порекомендувати проводити аналіз ДНК калу кожні 1–3 роки, віртуальну колоноскопію кожні 5 років, сигмоскопію кожні 5–10 років та колоноскопію не рідше 1 разу на 10 років. Скринінг колоректального раку також виявляє поліпи товстої кишки, що є передраковим станом.

Скринінг раку легені

Скринінг раку легені необхідно проходити у віці 50 років і старше курцям, особам, які раніше курили та кинули курити протягом останніх 15 років, а також особам, які мають стаж куріння 20 пачко/років. Дослідник впливу тютюну з Університету Джонса Хопкінса (Johns Hopkins University) доктор Йоханнес Трул (Dr. Johannes Thrul) зазначив, що куріння — одна з найнебезпечніших для здоров’я звичок. Куріння та вік є двома найважливішими факторами ризику розвитку раку легені, тому пацієнтам із групи ризику рекомендується щорічно проходити скринінг з використанням низькодозової комп’ютерної томографії. Раннє лікування раку легені дає найкращі результати.

Скринінг рівня артеріального тиску

Скринінг артеріального тиску рекомендується проходити щорічно чоловікам віком від 18 років, якщо:

у вас є родич першого ступеня спорідненості з підвищеним артеріальним тиском;

ваш артеріальний тиск становить: систолічний 120–129 мм рт. ст. та/або діастолічний 80–89 мм рт. ст.;

якщо ви представник негроїдної раси;

у вас діагностовано цукровий діабет, надмірну масу тіла або інші стани, які підвищують ризик розвитку артеріальної гіпертензії.

Особам віком 65 років і старше слід регулярно вимірювати артеріальний тиск. Девід Гофф-молодший (Dr. David Goff Jr), директор департаменту серцево-судинних наук у Національному інституті серця, легенів та крові США (U.S. National Heart, Lung та Blood Institute), повідомив, що лише близько 50% пацієнтів з артеріальною гіпертензією контролюють артеріальний тиск на рівні, що рекомендується. Контроль артеріального тиску — це захід профілактики розвитку інсультів та інфаркту міокарда.

Скринінг раку шкіри

Скринінг раку шкіри слід проводити у віці 18 років та старше. При цьому важливо обмежувати вплив ультрафіолетового випромінювання, що підвищує ризик розвитку захворювання. Експерти Національного інституту раку США (US National Cancer Institute) відзначають, що лікар може допомогти визначити, чи потрібен вам скринінг раку шкіри, і як часто, виходячи з ваших факторів ризику захворювання та анамнезу.

За матеріалами www.medicalxpress.com