Завегепант у формі назального спрею: нові перспективи терапії при мігрені?
Мігрень проявляється тяжким рецидивним головним болем. Напади можуть тривати від кількох годин до декількох днів. Симптомами мігрені також є мігренозна аура (зорова, слухова, нюхова), підвищена чутливість до різних подразників (світла, звуку, запахів), нудота та/або блювання. Головний біль при цій патології зазвичай має пульсуючий характер, посилюється під час фізичної активності чи руху. За оцінками експертів, у всьому світі мігрень виявляють у близько 1 млн осіб.
Доктор Кетлін Маллін (Kathleen Mullin), заступник медичного директора Інституту неврології та головного болю Нової Англії (New England Institute for Neurology & Headache), пояснила, що мігрень майже завжди зумовлює порушення повсякденного життя пацієнтів та їхніх близьких.
Тригери мігрені є індивідуальними і можуть включати: гормональні зміни, вживання певних продуктів, застосування деяких лікарських препаратів (наприклад протизаплідних засобів), емоційно-психологічні фактори, зниження рівня глюкози в плазмі крові, зневоднення, сімейний анамнез (генетичні фактори).
Що таке гептани?
Гептани — це одна з основних груп лікарських препаратів, які застосовуються в терапії пацієнтів з мігренню. Вони блокують пептид, пов’язаний з геном кальцитоніну (Calcitonin gene-related peptide — CGRP). Цей пептид асоціюється з розвитком запалення та болю.
Доктор Медхат Міхаель (Medhat Mikhael), спеціаліст зі знеболювання та медичний директор неоперативної програми у Центрі здоров’я хребта (Spine Health Center) у Медичному центрі MemorialCare Orange Coast у Каліфорнії, пояснив, що у трійчастому нерві є с-волокна. Під час нападу мігрені вони виділяють велику кількість пептиду, пов’язаного з геном кальцитоніну. Потім білок CGRP зв’язується з рецепторами, які знаходяться на нервових клітинах, клітинах кровоносних судин та гладких клітинах. Коли білок CGRP зв’язується з рецептором, запускається запальний каскад. Таким чином, гептани блокують розвиток запального каскаду при мігрені.
Що таке завегепант?
Завегепант — новий лікарський засіб, зараз йдуть його клінічні дослідження. Цей препарат з групи гептанів блокує рецептори CGRP у головному мозку та інгібує активність CGRP.
У клінічних дослідженнях було показано, що 2/3 учасників відзначали статистично значуще зменшення болю вже через 15 хв після введення завегепанту.
Також учасники дослідження зазначили, що змогли повернутися до нормальної роботи протягом 30 хв, а через 2 год після застосування препарату не відчували симптомів мігрені. М. Міхаель пояснив, що швидкість прояву ефекту зумовлена формою випуску цього лікарського засобу. Він підкреслив, що застосування препарату у формі назального спрею особливо показано пацієнтам з нудотою/блюванням під час нападу мігрені.
На цей момент препарат проходить процедуру схвалення Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA).
Які побічні ефекти завегепанту зареєстровано у дослідженнях?
Деякі пацієнти відзначили неприємний смак назального спрею, у близько 15% учасників дослідження відмічали дисгевзію, а в 3% — дискомфорт у носовій порожнині.
Результати дослідження було нещодавно опубліковано у виданні «Headache, The Journal of Head and Face Pain».
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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