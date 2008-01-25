Найчастіше небезпеку вживання алкоголю неповнолітніми недооцінюють. Водночас, на думку експертів, існує високий ризик шкідливого впливу алкоголю на головний мозок у цій віковій групі. Так, людський мозок продовжує зростати та розвиватися до 25 років.

За оцінками експертів, часте вживання алкоголю може негативно вплинути на ділянки головного мозку, які відповідають за навчання, пам’ять і мовлення, а також візуальне та просторове мислення. Вплив спиртних напоїв на дитячий головний мозок підвищує ризик розвитку порушень успішності та соціалізації у школі.

У дослідженнях показано, що молоді люди, які часто вживають алкоголь, у 4–6 разів частіше, ніж ті, що ведуть тверезий спосіб життя, пропускають заняття. Школярі, які регулярно вживають спиртні напої, в 5 разів частіше кидають навчання.

За оцінками дослідників, алкоголь пов’язаний із 40% усіх проблем з навчанням у коледжі. Більше того, з усіх випадків, коли студенти кидають навчання до отримання диплому, 28% пов’язані зі вживанням спиртних напоїв.

Доведено, що алкоголь змінює спосіб думок, дій та поведінку людей. Також вживання спиртних напоїв молодими людьми підвищує ризик незахищеного сексу, небажаної вагітності та зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Крім того, ризик фізичного та сексуального насильства щодо молодих людей, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, є значно вищим, ніж щодо тверезих однолітків. В осіб у стані алкогольного сп’яніння відзначають підвищений ризик травмування та летального випадку внаслідок автомобільних аварій.

У молодих людей, які вживають спиртні напої, також відмічають підвищений ризик розвитку депресії та самогубства.

До вживання алкоголю дітей та підлітків можуть мотивувати декілька факторів, у тому числі тиск з боку однолітків, стрес, вживання спиртного членами сім’ї та оточенням, а також упередженість та дискримінація.

Водночас, як стверджують психологи, думка батьків є дуже важливою для дітей, і вони значною мірою відкриті до діалогу про вживання алкоголю. Дослідження показують, що позиція батьків є основною причиною, через яку діти вирішують не вживати спиртного.

Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics) рекомендує якомога раніше почати розмовляти з дитиною про ризики, пов’язані зі вживанням алкоголю неповнолітніми. Експерти організації дали низку порад батькам щодо профілактики вживання спиртних напоїв неповнолітніми:

почніть говорити про алкоголь зі своєю дитиною, коли їй виповниться 9 років. Це дає вам можливість допомогти формувати думки та дії вашої дитини щодо спиртного у міру того, як вона наближається до підліткового віку;

почніть розмову в спокійній, неупередженій манері. Не засуджуйте всіх людей, що випивають, це може спантеличити вашу дитину. Натомість запитайте, що вона думає про алкоголь. Що кажуть про це друзі? Які емоції діти відчувають, коли дорослі довкола них вживають алкоголь? Намагайтеся слухати стільки ж, скільки говорите, особливо з підлітками;

знайдіть потрібний момент. Найкраще підходить час, коли ваша дитина не зайнята і не поспішає, наприклад, спокійні прийоми їжі або моменти, коли її молодших братів і сестер немає поряд і вони не відволікають її. Відкладіть телефон і переконайтеся, що телевізор вимкнено. Подумайте, про те, щоб поділитися своїми історіями. Діти цінують чесність, особливо коли ви кажете про складні речі. Не пригнічуючи свою дитину, ви можете розповісти про випадки, коли бачили, як алкоголь шкодить людям. Наприклад: «Мій батько часто напивався. Це погано позначалося на його здоров’ї і, безперечно, заважало йому на роботі. Я сподіваюся, що зможу допомогти вам уникнути того, що сталося з ним»;

не пити алкоголь — це норма. Неодноразово нагадуйте підлітку, що не пити алкогольні напої — це цілком нормально. Ви могли б визнати, що хоча у багатьох дітей виникають проблеми з алкоголем, національні дослідження показують, що більшість підлітків утримуються від алкоголю у старшій школі. Фактично відсоток підлітків, які не п’ють алкогольні напої, неухильно зростає протягом двох останніх десятиліть;

встановіть чіткі очікування та орієнтири залежно від віку. Не бійтеся заявляти, що маленькі діти не мають пити алкоголь і крапка. Коли ваша дитина перейде до середньої та старшої школи, скажіть їй, що ви знаєте, що вона може відчути тиск, щоб спробувати алкоголь. Встановіть чіткі обмеження та будьте готові до заперечень: «Тобі не обов’язково повинні подобатися мої правила, але я маю їх встановити, тому що я твій батько (твоя мати) і дбаю про тебе»;

запропонуйте дитині забрати її без будь-яких питань з будь-якого місця, якщо там буде ситуація, дискомфортна для неї. Так, домовтеся, що якщо дитина опиниться в оточенні, що вживає алкоголь, вона повинна негайно зателефонувати вам. Переконайтеся, що дитина знає, що ви заберете її додому в будь-який час дня та ночі (залежно від ваших робочих та сімейних обов’язків вам знадобиться допомога, коли ви будете недоступні). Приведіть дитину додому, дайте їй час відновитися, а потім обговоріть з нею проблему, коли всі відчують себе спокійніше та відпочинуть.

Будьте спокійні, любіть своїх дітей і за потреби попросіть про підтримку вашого педіатра. Якщо є потреба, шукайте спеціалізовані ресурси. Намагайтеся не надто гостро реагувати, коли ваша дитина пробує алкоголь. Вам не потрібно вдавати, що ви не розчаровані, але намагайтеся не соромити і не звинувачувати її. Це важливо для подальшого збереження довірливих відносин. Розмовляйте з вашими дітьми і у старшому віці. Заохочуйте їх звертатися до вас за порадою та допомогою у всіх випадках, коли їм це необхідно.

За матеріалами www.medicalxpress.com