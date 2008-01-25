За яких симптомів необхідна консультація кардіолога?

Особи похилого та старечого віку найчастіше можуть відчувати різний біль та дискомфорт. Хоча багато симптомів можна списати на природний процес старіння, важливо приділяти особливу увагу серцево-судинній системі.

Вінаяк Нагараджа (Vinayak Nagaraja), інтервенційний кардіолог у системі охорони здоров’я клініки Майо (Mayo Clinic Health System), США, зазначила, що за наявності будь-яких побоювань щодо наявних симптомів слід обговорити їх із лікарем. Лікар визначить, чи є необхідність у консультації кардіолога.

Симптоми, що вказують на необхідність звернення до кардіолога, включають:

дискомфорт та біль у грудях;

задишку;

набряк ніг;

підвищений артеріальний тиск;

аномально швидкий чи повільний пульс;

запаморочення або непритомність;

сімейний анамнез серцево-судинних захворювань у молодому віці або раптової серцевої смерті;

біль у ногах або виразки на шкірі ніг, що виникають внаслідок захворювань кровоносних судин.

Кардіолог оцінить симптоми, проаналізує історію хвороби і складе план обстеження для діагностики причин симптомів, що виникли. Потім кардіолог дасть рекомендації щодо лікування.

Індивідуальний план лікування може включати:

рекомендації щодо зміни раціону харчування та фізичної активності.

Ви можете знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, якщо дотримуватиметеся дієти з низьким вмістом жирів і натрію, займатиметеся фізичними вправами помірної інтенсивності протягом як мінімум 30 хв більшу частину днів на тиждень, кинете курити і обмежите вживання алкоголю. Доктор В. Нагараджа рекомендує дотримуватися середземноморської дієти та уникати вживання червоного м’яса, а також оброблених харчових продуктів. Він також пропонує займатися йогою та медитацією.

Лікарські засоби.

Якщо одних змін способу життя недостатньо, кардіолог може призначити лікарські засоби для контролю вашого стану. Вибір препарату/препаратів залежатиме від типу та тяжкості серцево-судинного захворювання.

Кардіологічні інтервенції.

Якщо лікарських засобів замало, кардіолог може порекомендувати певні інвазивні процедури чи операцію. Тип процедури або операції залежатиме від типу серцевого захворювання та ступеня пошкодження серця. Якщо кардіолог вирішить, що вам потрібна операція на серці, вас можуть направити до серцево-судинного хірурга, який спеціалізується на операціях на серці, легенях та кровоносних судинах. Після закінчення післяопераційного періоду вас направлять до кардіолога для тривалого спостереження та догляду. Доктор В. Нагараджа підкреслив, що думка про те, що у вас діагностовано серцево-судинне захворювання, що потребує хірургічного втручання, може злякати. Але раннє виявлення та лікування може врятувати ваше життя.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org