Яка різниця між целіакією та непереносимістю глютена?

На сьогодні у вільному доступі існує безліч варіантів безглютенової їжі. У зв’язку із цим багато хто задається питанням, чи додавати глютен у свій раціон?

Сармед Самі (Sarmed Sami), гастроентеролог із клініки Мейо (Mayo Clinic Healthcare), Лондон, Велика Британія, пояснив, що у більшості людей немає необхідності повністю виключати продукти, що містять глютен, бо немає доведеної користі від цього.

Учений відзначив різницю між двома захворюваннями, пов’язаними з глютеном: целіакією та непереносимістю глютена.

Глютен — це білок, що міститься в таких зернах, як пшениця, ячмінь та жито. При целіакії вживання глютена зумовлює аутоімунну реакцію, яка спричиняє пошкодження клітин тонкої кишки. До симптомів целіакії відносять діарею, втому, втрату маси тіла, здуття живота, анемію та ін. Також при целіакії можливий розвиток серйозних ускладнень.

Доктор С. Самі пояснив, що непереносимість глютена зустрічається частіше. Цей стан можна порівняти з непереносимістю молочних продуктів, цибулі або часнику.

При непереносимості глютена не розвивається пошкодження клітин або запалення. Гастроентеролог звернув увагу на те, що, якщо ви їсте продукти, що містять глютен, і у вас виникає негайна реакція, наприклад діарея, це, швидше за все, непереносимість глютена, а не целіакія, при перебігу якої процес розвитку запалення та ушкодження клітин кишечнику розвивається повільно.

Однією з ознак непереносимості глютена або целіакії є наявність одного або декількох шлунково-кишкових симптомів, таких як діарея, здуття живота або печія, вираженість яких зменшується або вони зникають, якщо глютен виключений з раціону, і повертаються, якщо людина відновлює вживання продуктів з глютеном.

Доктор С. Самі наголосив, що якщо у вас з’явилися шлунково-кишкові симптоми, пов’язані з вживанням продуктів, що містять глютен, важливо пройти обстеження для виявлення целіакії.

Учений також пояснив, що в більшості випадків при непереносимості глютена немає потреби повністю виключати з раціону продукти з глютеном, достатньо просто скоротити їх кількість. Наскільки необхідно обмежити вживання продуктів, що містять глютен, залежить від вираженості непереносимості.

У той же час, при целіакії необхідно суворо і повністю відмовитися від продуктів, що містять глютен.

Діагностика целіакії зазвичай починається з аналізу крові для визначення рівня антитіл, що продукуються при целіакії. Також виконують ендоскопію та біопсію для візуалізації та гістологічного підтвердження ушкоджень у тонкій кишці.

На період обстеження пацієнтам рекомендовано не дотримуватися безглютенової дієти, оскільки це може призвести до помилково-негативних результатів аналізу крові.

За словами доктора С. Самі, у більшості пацієнтів із діагнозом «целіакія» виключення глютена з раціону дозволяє контролювати захворювання. Але в осіб без такого діагнозу немає причин виключати глютен.

Доктор С. Самі підкреслив, що немає жодних доказів того, що безглютенова дієта сама по собі корисніша для здорових людей.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org