Як знизити ризик розвитку атеросклерозу сонних артерій?

Утворення атеросклеротичних бляшок у сонних артеріях підвищує ризик розвитку транзиторної ішемічної атаки та/або інсульту.

У кого ризик розвитку атеросклерозу сонних артерій підвищено?

Ризик розвитку цього захворювання підвищується за наявності ряду факторів ризику:

сімейний анамнез захворювання або атеросклероз;

вік;

цукровий діабет;

гіперхолестеринемія;

підвищений рівень артеріального тиску;

нестача фізичної активності;

ожиріння;

обструктивне апное уві сні;

вживання тютюну.

Якими є методи лікування захворювань сонних артерій?

Профілактика інсульту є основною метою лікування хвороб сонних артерій. План терапії залежатиме від ступеня обструкції (закупорки) сонних артерій і може включати поєднання зміни способу життя, прийому лікарських засобів і хірургічного втручання.

При лікуванні обструкції легкого та помірного ступеня може бути рекомендована зміна способу життя, спрямована на уповільнення прогресування пошкодження артерій, а також відмова від куріння, зменшення маси тіла, скорочення споживання кухонної солі та регулярні фізичні вправи.

Також можливе застосування лікарських засобів для контролю рівня артеріального тиску, зниження рівня холестерину в плазмі крові або профілактики тромботичних ускладнень.

Хірургічне втручання може бути рекомендоване при значному атеросклеротичному звуженні сонних артерій, інсульті або транзиторній ішемічній атаці в анамнезі.

Існує кілька інвазивних методів терапії атеросклеротичного ураження сонних артерій:

каротидна ендартеректомія — це найпоширеніший метод лікування захворювань сонних артерій. При цьому доступ до артерії здійснюється через розріз передньої ділянки шиї. Після видалення бляшки проводиться пластика артерії з використанням латки з вени, штучного матеріалу або оболонки коров’ячого серця;

стентування сонних артерій. Існує 2 типи каротидного стентування: транскаротидне та трансфеморальне. Транскаротидна реваскуляризація — це мінімально інвазивна процедура. Під час процедури робиться невеликий розріз трохи вище за ключицю для доступу до сонної артерії. Катетер вводять в артерію та підключають до транскаротидної системи нейрозахисту. Ця система спрямовує потік крові через фільтр і запобігає потраплянню шматочків бляшок у головний мозок (профілактика емболії). Потім в судину вводиться стент для стабілізації місця закупорки та відновлення нормального кровотоку. Трансфеморальне стентування сонних артерій розглядають у випадках, коли каротидна ендартеректомія чи транскаротидне стентування неможливі. У такому разі доступ здійснюється через стегнову артерію. Ризик розвитку ускладнень при проведенні трансфеморального стентування вищий, ніж при каротидній ендартеректомії або транскаротидному стентуванні.

Чи існують способи знизити ризик розвитку захворювань сонних артерій?

Для профілактики розвитку або прогресування захворювання сонних артерій експерти рекомендують:

контролювати хронічні захворювання, насамперед цукровий діабет та артеріальну гіпертензію;

розглянути можливість обмеження споживання кухонної солі. Скорочення споживання натрію сприяє зниженню рівня артеріального тиску;

вживати в їжу різноманітні фрукти та овочі. Здорове харчування забезпечує ваш організм цінними поживними речовинами, які сприяють зниженню ризику розвитку інсульту;

регулярно виконувати фізичні вправи;

обмежити споживання холестерину та жирів, це сприяє зменшенню накопичення бляшок в артеріях;

обмежити вживання алкоголю. Надмірне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку захворювань сонної артерії;

підтримувати оптимальну масу тіла. Це сприяє зниженню ризику розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та інших захворювань;

відмовитися від куріння: кинути чи не починати. У дослідженнях доведено, що ризик розвитку інсульту після припинення куріння вже за кілька років знижується до рівня відповідного ризику у некурців;

записатися на прийом до фахівця із серцево-судинних захворювань.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org