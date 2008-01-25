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Новини медицини та фармаціїЯк впливає соціальна ізоляція на ризик розвитку деменції в осіб похилого віку?

Як впливає соціальна ізоляція на ризик розвитку деменції в осіб похилого віку?

Опубліковано  17.01.2023

У нещодавньому дослідженні було проаналізовано зв’язок між соціальною ізоляцією та ризиком розвитку деменції в осіб похилого віку. Також було вивчено, чи залежить цей зв’язок від раси та етнічної приналежності.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «Journal of the American Geriatrics Society».

До дослідження було включено 5022 учасники похилого віку із США. Для аналізу використано дані з Національного дослідження тенденцій у галузі здоров’я та старіння (National Health and Aging Trends Study), яке було лонгітюдним, загальнонаціональним та репрезентативним.

Близько 1/4 учасників (1172 добровольці, або 23,3%) вели соціально ізольований спосіб життя, а 3850 (76,7%) не були соціально ізольовані.

Автор дослідження Томас К.М. К’юдо (Thomas K.M. Cudjoe), доктор медицини, співробітник Медичної школи Університету Джонса Хопкінса, пояснив, що соціальні зв’язки є критичним фактором для здоров’я осіб похилого віку. У дослідженні показано шкідливий вплив соціальної ізоляції на когнітивні функції таких людей. Томас К.М. К’юдо наголосив, що слід враховувати роль соціальних зв’язків для підтримання когнітивного здоров’я. Для оцінки соціальної ізольованості на момент включення до дослідження було застосовано поєднаний показник соціальної ізоляції. Оцінку демографічних чинників та стану здоров’я учасників проводили на основі складених під час включення до дослідження самозвітів.

Для оцінки зв’язку між соціальною ізоляцією та ризиком розвитку деменції протягом 9 років (2011–2020 рр.) використовувалися дискретно-часові пропорційні моделі ризику та часу до події.

У дослідженні було показано, що соціальна ізоляція призводила до підвищення ризику деменції на 28% протягом 9 років незалежно від раси чи етнічної приналежності. Результати дослідження було скориговано з урахуванням демографічних чинників та вихідного стану здоров’я учасників.

За оцінками дослідників, вивчення впливу соціальної ізоляції на ризик розвитку деменції потенційно сприятиме розвитку стратегій профілактики цього захворювання серед різних расових та етнічних груп.

Дослідження було профінансовано грантами Національного інституту старіння (National Institute on Aging), Національного інституту здоров’я меншин та відмінностей у стані здоров’я (National Institute on Minority Health and Health Disparities) та Фондом сім’ї Секунда (Secunda Family Foundation).

За матеріалами www.agsjournals.onlinelibrary.wiley.com, www.medicalxpress.com

Опубліковано  17.01.2023

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