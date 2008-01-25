У нещодавньому дослідженні показано, що застосування контрацептивів у формі таблеток незадовго до зачаття може зумовлювати підвищення ризику ряду ускладнень вагітності.

Так, застосування пероральних контрацептивних препаратів у період до зачаття пов’язане з підвищеним ризиком розвитку прееклампсії, передчасних пологів та низької маси тіла дитини при народженні.

Дослідники висловили припущення, що величина ризику залежить від часу припинення прийому та доз естрогену та прогестину, що містяться у протизаплідному препараті. На сьогодні відсутні систематичні та вичерпні дані щодо впливу застосування пероральних контрацептивів у період, що передує зачаттю, на ризик розвитку ускладнень вагітності та результат пологів.

У даному проспективному дослідженні, проведеному вченими з Медичного центру Університету Радбауд у Наймегені (Radboud University Medical Center in Nijmegen), Нідерланди, проаналізували дані близько 7000 вагітних. Близько 15% (1050) жінок завагітніли протягом 3 міс після припинення прийому протизаплідних препаратів. Цю групу порівнювали з вагітними, які не приймали контрацептивні препарати протягом тривалого періоду. Встановлено, що у 1-й групі прееклампсія та передчасні пологи, а також низька маса тіла дитини при народженні відзначалися більш ніж у 1,5 раза частіше, ніж у 2-й групі.

Підвищений артеріальний тиск та білок у сечі вважали ключовими ознаками прееклампсії. Пологи до 37-го тижня вагітності оцінювали як передчасні.

Крім того, у дослідженні показано, що ризик розвитку ускладнень залежить від того, яке покоління протизаплідних препаратів приймала жінка. Зокрема, прееклампсія частіше розвивалася при застосуванні комбінованих оральних контрацептивів (КОК) І та ІІ поколінь, тоді як передчасні пологи найчастіше відзначали при прийомі препаратів ІІІ покоління. Недостатньо даних, щоб зробити надійні висновки про вплив на наслідки вагітності та ризик розвитку ускладнень вагітності КОК IV покоління.

КОК містять два гормони: естроген (етинілестрадіол) та прогестин. Прогестерон — це природний гормон в організмі, а прогестин — це синтетичний гормон, аналог прогестерону. Прогестини I покоління включають норетиндрон та норетистерон; II покоління — левоноргестрел та норгестрел; III покоління — дезогестрел, гестоден та норгестоден; прогестини IV покоління — це дроспіренон та дієногест.

Провідний дослідник Марлін ван Гелдер (Marleen van Gelder) відзначила, що різні покоління КОК містять різний тип прогестину. За оцінками дослідників, те, який тип прогестину міститься у КОК, впливає на ризик розвитку ускладнень. При цьому застосування препаратів, що містять високі дози естрогену, було пов’язане з підвищеним ризиком прееклампсії, тоді як застосування препаратів, що містять низькі та помірні дози естрогену, — з підвищеним ризиком несприятливого результату пологів.

При цьому застосування КОК не впливає на здатність до зачаття дитини.

Дослідники рекомендують жінкам припинити прийом КОК не менше ніж за 3 міс до планованого зачаття.

За матеріалами www.forbes.com