Як розпізнати депресію?

Депресія — поширене психічне захворювання. За оцінками експертів, депресія діагностується у мільйонів людей у всьому світі. За даними Національного інституту психічного здоров’я США (National Institute of Mental Health — NIMH), тільки в США в 2020 р. у 21 млн дорослих (8,4% дорослого населення) діагностовано мінімум 1 епізод клінічної депресії. Симптоми депресії багато в чому індивідуальні.

Крейг Савчук (Craig Sawchuk), клінічний психолог із клініки Майо в Рочестері (Mayo Clinic), штат Міннесота, зазначив, що знання симптомів депресії може сприяти отриманню своєчасної допомоги. Він підкреслив, що депресія — це так званий розлад настрою, стійке відчуття смутку, і люди з депресією не можуть вийти з цього стану за власним бажанням.

Які ж симптоми депресії?

Депресія може проявлятися та впливати на кожну людину по-різному. Але є деякі загальні симптоми депресії:

постійний смуток;

відчуття безнадійності;

втрата інтересу до занять, які колись подобалися;

зміни апетиту;

порушення сну;

проблеми з концентрацією уваги.

За даними експертів Національного інституту психічного здоров’я, основні симптоми депресії включають:

стійке відчуття смутку, занепокоєння чи порожнечі, яке не минає;

постійне почуття безнадійності чи негативу;

незрозумілу дратівливість, розчарування чи занепокоєння;

непереборне почуття провини, марності чи безпорадності;

втрату інтересу чи задоволення від діяльності, яка раніше приносила задоволення;

постійне відчуття виснаження, втоми чи загальмованості;

труднощі із концентрацією уваги, запам’ятовуванням фактів чи ухваленням рішень;

зміни в режимі сну, такі як труднощі із засинанням, раннє пробудження або надто довгий сон;

незаплановані зміни апетиту, що призводять до збільшення чи зменшення маси тіла;

незрозумілі фізичні симптоми, такі як судоми, проблеми із травленням або головний біль, які не піддаються звичайному лікуванню;

думки про самогубство чи смерть або спроби самогубства.

Ви втратили інтерес до діяльності? Хоча будь-який із вищеперелічених симптомів може бути ознакою депресії, одним із симптомів, що найбільш легко розпізнаються, вважається втрата інтересу до занять, які колись подобалися. Втрата інтересу до діяльності в цілому може призвести до відсутності фізичної активності, що негативно вплине на загальний стан здоров’я.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), фізична активність сприяє покращенню психічного здоров’я, зниженню ризику розвитку хронічних захворювань і навіть смерті. При виконанні фізичних вправ вивільняються ендорфіни, які сприяють поліпшенню настрою та зменшенню стресу та занепокоєння.

Коли люди займаються тим, що їм подобається, вони з більшою ймовірністю залишаються активними, інтелектуальними, зосередженими та цілеспрямованими. Активність, пов’язана з соціальною взаємодією, може допомогти зменшити відчуття самотності та ізоляції, яке часто відзначається в осіб з депресією.

Тривога та депресія: у чому різниця?

Відчуття занепокоєння є також поширеним симптомом депресії, але іноді ці два стани можна сплутати. Ліцензований професійний консультант Кетлін Сміт (Kathleen Smith) пояснила, що тривога характеризується відчуттям занепокоєння, нервозності чи занепокоєння з приводу майбутньої події чи ситуації. Депресія ж характеризується постійним відчуттям смутку, безнадійності та відсутності інтересу до діяльності. Тривога може бути ознакою депресії. Тому якщо ви відчуваєте симптоми тривоги, важливо оцінити, чи вона не є проявом депресії.

Якщо ви відчуваєте симптоми депресії, важливо пам’ятати, що ви не самотні, і допомога доступна. Розпізнавання симптомів депресії та пошук підтримки можуть стати першим кроком до покращення самопочуття.

