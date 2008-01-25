Як розпізнати депресію?
Депресія — поширене психічне захворювання. За оцінками експертів, депресія діагностується у мільйонів людей у всьому світі. За даними Національного інституту психічного здоров’я США (National Institute of Mental Health — NIMH), тільки в США в 2020 р. у 21 млн дорослих (8,4% дорослого населення) діагностовано мінімум 1 епізод клінічної депресії. Симптоми депресії багато в чому індивідуальні.
Крейг Савчук (Craig Sawchuk), клінічний психолог із клініки Майо в Рочестері (Mayo Clinic), штат Міннесота, зазначив, що знання симптомів депресії може сприяти отриманню своєчасної допомоги. Він підкреслив, що депресія — це так званий розлад настрою, стійке відчуття смутку, і люди з депресією не можуть вийти з цього стану за власним бажанням.
Які ж симптоми депресії?
Депресія може проявлятися та впливати на кожну людину по-різному. Але є деякі загальні симптоми депресії:
- постійний смуток;
- відчуття безнадійності;
- втрата інтересу до занять, які колись подобалися;
- зміни апетиту;
- порушення сну;
- проблеми з концентрацією уваги.
За даними експертів Національного інституту психічного здоров’я, основні симптоми депресії включають:
- стійке відчуття смутку, занепокоєння чи порожнечі, яке не минає;
- постійне почуття безнадійності чи негативу;
- незрозумілу дратівливість, розчарування чи занепокоєння;
- непереборне почуття провини, марності чи безпорадності;
- втрату інтересу чи задоволення від діяльності, яка раніше приносила задоволення;
- постійне відчуття виснаження, втоми чи загальмованості;
- труднощі із концентрацією уваги, запам’ятовуванням фактів чи ухваленням рішень;
- зміни в режимі сну, такі як труднощі із засинанням, раннє пробудження або надто довгий сон;
- незаплановані зміни апетиту, що призводять до збільшення чи зменшення маси тіла;
- незрозумілі фізичні симптоми, такі як судоми, проблеми із травленням або головний біль, які не піддаються звичайному лікуванню;
- думки про самогубство чи смерть або спроби самогубства.
Ви втратили інтерес до діяльності? Хоча будь-який із вищеперелічених симптомів може бути ознакою депресії, одним із симптомів, що найбільш легко розпізнаються, вважається втрата інтересу до занять, які колись подобалися. Втрата інтересу до діяльності в цілому може призвести до відсутності фізичної активності, що негативно вплине на загальний стан здоров’я.
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), фізична активність сприяє покращенню психічного здоров’я, зниженню ризику розвитку хронічних захворювань і навіть смерті. При виконанні фізичних вправ вивільняються ендорфіни, які сприяють поліпшенню настрою та зменшенню стресу та занепокоєння.
Коли люди займаються тим, що їм подобається, вони з більшою ймовірністю залишаються активними, інтелектуальними, зосередженими та цілеспрямованими. Активність, пов’язана з соціальною взаємодією, може допомогти зменшити відчуття самотності та ізоляції, яке часто відзначається в осіб з депресією.
Тривога та депресія: у чому різниця?
Відчуття занепокоєння є також поширеним симптомом депресії, але іноді ці два стани можна сплутати. Ліцензований професійний консультант Кетлін Сміт (Kathleen Smith) пояснила, що тривога характеризується відчуттям занепокоєння, нервозності чи занепокоєння з приводу майбутньої події чи ситуації. Депресія ж характеризується постійним відчуттям смутку, безнадійності та відсутності інтересу до діяльності. Тривога може бути ознакою депресії. Тому якщо ви відчуваєте симптоми тривоги, важливо оцінити, чи вона не є проявом депресії.
Якщо ви відчуваєте симптоми депресії, важливо пам’ятати, що ви не самотні, і допомога доступна. Розпізнавання симптомів депресії та пошук підтримки можуть стати першим кроком до покращення самопочуття.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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