Як продовжувати грудне вигодовування в надзвичайній ситуації?

Під час стихійного лиха можливі перебої в подачі електроенергії, чистої води та продуктів харчування, з чим пов’язаний високий ризик розвитку гастроентериту. У цей час грудне вигодовування забезпечує немовлятам безпечну їжу, воду та захист від інфекцій, а також почуття комфорту та безпеки.

Проте матерям може бути важко годувати грудьми під час надзвичайних ситуацій, і вони можуть вважати, що стрес впливає на кількість молока. Водночас у дослідженнях зафіксовано, що стрес не впливає на зменшення кількості молока, і хоча грудне вигодовування під час надзвичайної ситуації пов’язане з додатковими труднощами, матері можуть продовжувати годувати грудьми.

Жінки часто стурбовані через те, що внаслідок стресової ситуації у них знизиться вироблення молока. Зазвичай занепокоєння виникає тому, що матері помічають зміни у поведінці їхньої дитини. Під час надзвичайних ситуацій немовлята часто стають неспокійнішими, хочуть, щоб їх тримали на руках, частіше годували, можуть вередувати біля грудей і більше разів прокидаються вночі. Все це нормальна реакція на зміни звичного розпорядку дня та оточення.

Хоча стрес не перешкоджає виробленню молока у матері, він може тимчасово знизити продукування окситоцину, уповільнюючи приплив молока до соску. Це — ще одна причина, через яку дитина може бути неспокійною у процесі годування.

Якщо у зв’язку зі стресом матері відкладають грудне вигодовування, то менш часте годування груддю може призвести до зниження вироблення молока.

Ще одним фактором, який може вплинути на кількість молока, є зневоднення. Матері можуть не пити достатньо рідини під час надзвичайної ситуації, тому що вони зосереджені на догляді за своїми дітьми, кількість води обмежена або вони мінімізують її споживання через відсутність туалетів.

Що необхідно зробити для продовження годування груддю у надзвичайних ситуаціях?

Прикладайте дитину до грудей на вимогу. Під час надзвичайної ситуації ваша дитина потребуватиме прикладання до грудей частіше, ніж зазвичай. Часто годувати дитину грудьми і пити достатню кількість рідини — запорука підтримки нормального вироблення молока.

Знайте ознаки того, що ваша дитина отримує достатньо молока. Якщо за 24 год у дитини як мінімум 5 сильно мокрих підгузків, її сеча блідого (не темного) кольору, а кал рідкої консистенції, якщо немовля знаходиться на грудному вигодовуванні, а також їсть м’яку або тверду їжу, ви можете бути впевнені, що дитина отримує достатню кількість грудного молока.

Ви можете стимулювати вироблення окситоцину та приплив молока під час годування грудьми, дивлячись на свою дитину і думаючи про те, як сильно ви її любите. Це також може допомогти вам відчувати себе менш напруженою.

Якщо у вас все ж таки зменшилася кількість молока через нижчу частоту грудного вигодовування або зневоднення, це можна легко виправити: слід прикладати дитину до грудей частіше і пити більше рідини. Якщо ви припинили грудне вигодовування через надзвичайну ситуацію, за бажанням грудне вигодовування можна відновити.

Якщо вас турбує кількість молока, зверніться по допомогу до медичного працівника.

Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Сформуйте план дій у надзвичайній ситуації, який передбачуватиме упаковку евакуаційного комплекту, ранній виїзд та евакуацію до будинку родича чи друга, а не в евакуаційний центр, якщо це можливо. Переконайтеся, що у ваш евакуаційний комплект входить дитячий слінг, що забезпечить безпеку та близькість вашої дитини, а також трохи води та їжі для вас.

Якщо ви зціджуєте молоко, навчіться зціджувати вручну і годувати дитину з чашки (навіть маленькі діти можуть пити з чашки). Зберігайте кілька паперових стаканчиків, щоб у вас було все необхідне, якщо відсутня електроенергія та вода для миття.

Службам екстреного реагування слід визначити пріоритетність надання допомоги матерям з немовлятами, а також надати їм особистий простір в евакуаційних центрах, що допоможе матерям піклуватися про своїх немовлят і годувати їх грудьми.

За матеріалами www.medicalxpress.com