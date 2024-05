Цукровий діабет діагностовано у 422 млн людей у всьому світі. З них у 95% виявлено цукровий діабет ІІ типу.

Близько 80% населення в усьому світі живе за умов світлового забруднення від зовнішнього штучного освітлення в нічний час. При цьому в Європі та США цей показник сягає близько 99%.

Для зниження ризику розвитку цукрового діабету ІІ типу експерти рекомендують певні зміни способу життя, раціону харчування, високу фізичну активність та повноцінний нічний сон.

У нещодавньому дослідженні була показана кореляція між впливом штучного освітлення на відкритому повітрі в нічний час та ризиком розвитку цукрового діабету.

Дослідження було проведено на базі Медичної школи Шанхайського університету Цзяотун (Shanghai Jiaotong University School of Medicine) у Китаї.

Результати випробування опубліковано в журналі Європейської асоціації з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes) «Diabetologia».

Під світловим забрудненням розуміють сукупну кількість штучного освітлення, видимого вночі від вивісок, що світяться, вуличних ліхтарів, фар автомобілів, світла з вікон будинків та інших зовнішніх джерел.

Світлове забруднення є вищим у великих містах порівняно із сільською місцевістю. Раніше в дослідженнях було показано, що воно негативно впливає на здоров’я людини. Так, продемонстровано зв’язок між високим світловим забрудненням та розвитком порушень сну, емоційної сфери, тривожних розладів, ожиріння, а також деяких видів раку.

Доктор Ю Сю (Yu Xu), дослідник із Шанхайського інституту ендокринних та метаболічних захворювань у лікарні Жуйцзінь при медичній школі Шанхайського університету Цзяотун, — провідний автор дослідження. Він пояснив, що виявлення нових факторів ризику розвитку цукрового діабету потенційно сприятиме профілактиці захворювання. Ю Сю зазначив, що, ймовірно, світлове забруднення обумовлює розвиток гормонального дисбалансу — зміну профілю мелатоніну та кортикостерону. Також вплив штучного світла в нічний час викликає порушення експресії так званих часових генів і циркадних ритмів. Ці фізіологічні зміни можуть зумовлювати порушення метаболізму глюкози.

У дослідженні було проаналізовано дані понад 98 000 дорослих, які брали участь у Китайському дослідженні зі спостереження за неінфекційними захворюваннями (China Noncommunicable Disease Surveillance Study). Кожному учаснику було присвоєно рівень впливу світлового забруднення на основі даних Метеорологічної супутникової програми США (U.S. Defense Meteorological Satellite Program). Залежно від цього рівня учасників було розподілено в одну з п’яти груп.

Було показано, що в осіб з групи з найвищим рівнем впливу ризик розвитку цукрового діабету був вищим на 28%, ніж у учасників групи з найменшим впливом світлового забруднення.

Також у дослідженні продемонстровано, що індекс маси тіла учасників був тим вище, чим більше вони піддавалися впливу штучного світла в нічний час. При цьому особи з групи низького впливу світлового забруднення повідомляли про високий рівень щоденної фізичної активності.

Доктор Девід В. Лам (David W. Lam), медичний директор Інституту клінічного діабету Маунт Сінай, не брав участі в дослідженні. Однак він пояснив, що пацієнти не можуть змінити свій вік, сімейний анамнез чи расову/етнічну приналежність. У той же час можна модифікувати інші відомі фактори ризику розвитку цукрового діабету — масу тіла, рівень фізичної активності та раціон харчування. Д.В. Лам підкреслив важливість дослідження інших факторів ризику, що модифікуються. Так, він зазначив, що необхідні подальші дослідження впливу світлового забруднення на ризик розвитку цукрового діабету з включенням представників різних етнічних груп, а також вивчення механізму впливу штучного світла в нічний час на вуглеводний обмін. Це дозволить визначити, чи знизиться індивідуальний ризик розвитку цукрового діабету у разі зниження впливу світлового забруднення.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com