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Новини медицини та фармаціїВисокий артеріальний тиск — «тихий вбивця»?

Високий артеріальний тиск — «тихий вбивця»?

Опубліковано  15.05.2023

Медичні працівники найчастіше називають артеріальний тиск «тихим убивцею». Це пов’язано з тим, що більшість пацієнтів із підвищеним артеріальним тиском протягом тривалого часу не відчувають жодних симптомів цього стану.

Так, визначення рівня артеріального тиску — єдиний спосіб встановити, чи він підвищений.

За відсутності лікування підвищений артеріальний тиск призводить до значного зростання ризику інфаркту міокарда, інсульту, розриву аневризми судин головного мозку, серцевої недостатності, порушення функції нирок та деменції. Підвищений артеріальний тиск також зумовлює ризик розвитку сексуальної дисфункції та порушень зору аж до сліпоти.

Кардіолог Марк Айзенберг (Mark Eisenberg), доктор медичних наук, зазначив, що при вимірюванні артеріального тиску враховують два показники: верхнє число — це величина тиску, що спричиняється кров’ю на стінки артерій при скороченні серця (систолічний тиск), і нижнє число — це величина тиску, що спричиняється кров’ю на стінки артерій, коли серце розслабляється між ударами (діастолічний тиск). Артеріальну гіпертензію діагностують у разі підвищення рівня артеріального тиску вище 130/80 мм рт. ст.

За рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації, при артеріальній гіпертензії 1-го ступеня (діагностується при рівні артеріального тиску 130–139/80–99 мм рт. ст.) пацієнтам рекомендують зміну способу життя та при неефективності немедикаментозного підходу — фармакотерапію.

Артеріальну гіпертензію 2-го ступеня діагностують при рівні артеріального тиску 140/90 мм рт. ст. і вище. Пацієнтам цієї групи рекомендують як модифікацію способу життя, так і антигіпертензивні лікарські засоби. Гіпертонічний криз визначають як підвищення артеріального тиску вище 180/120 мм рт. ст. При гіпертонічному кризі можуть відмічатися такі симптоми, як біль у грудях, задишка, біль у спині, відчуття оніміння, загальна слабкість, порушення зору або порушення мови. При розвитку гіпертонічного кризу рекомендується викликати швидку допомогу.

Як знизити підвищений артеріальний тиск? Пацієнтам із артеріальною гіпертензією рекомендують змінити спосіб життя. Так, при підвищеному артеріальному тиску рекомендують обмежити кількість солі в раціоні, зменшити масу тіла за потреби (зменшення маси тіла на 5 кг сприяє зниженню рівня артеріального тиску на 5–10 мм рт. ст.), підвищити фізичну активність, відмовитися від куріння, обмежити вживання алкоголю. Особам із супутнім цукровим діабетом, сімейним анамнезом серцево-судинних захворювань зазвичай рекомендуються лікарські препарати. Оптимальний препарат/препарати підбирає лікар.

У більшості випадків у пацієнтів з артеріальною гіпертензією підвищений тиск відмічали в одного або обох батьків. Таким чином, спадковість відіграє важливу роль у розвитку артеріальної гіпертензії. Також лікар може виявити й інші причини підвищення артеріального тиску: обструктивне апное уві сні, прийом ряду лікарських препаратів (знеболювальних, протизаплідних, антидепресантів).

При підвищенні артеріального тиску обов’язково слід звернутися до лікаря для своєчасного лікування!

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  15.05.2023

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