Вакцинація проти вірусу папіломи людини

Вакцинація — рятувальне коло від зараження вірусом папіломи людини

У середині 70-х років XX ст. майбутній нобелівський лауреат, німецький лікар, доктор медицини Гаральд цур Гаузен встановив, що вірус папіломи людини (ВПЛ) є безпосередньою причиною раку шийки матки, а також папілом (бородавок) шкірних покривів та слизових оболонок різних ділянок тіла та статевих органів (Syrjänen S., Syrjänen K.,ٞ 2008).

З того часу й до сьогодні на глобальному та регіональних фармацевтичних ринках відсутні лікарські засоби, призначені для етіологічної терапії при папіломавірусній інфекції, тобто для прямої ліквідації ВПЛ-інфекції в організмі.

Водночас слід зазначити, що нині є надійний метод профілактики різних інфекційних захворювань, включаючи ВПЛ, — вакцинація, ефективність якої підтверджується численними дослідженнями, а її проведення для профілактики ВПЛ рекомендоване Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

На сьогодні на фармацевтичному ринку України представлена сертифікована чотирьохвалентна вакцина Гардасил, що забезпечує захист організму від чотирьох вкрай небезпечних типів ВПЛ — 6-, 11-, 16-, 18-го.

ВПЛ та рак шийки матки — актуальні проблеми жінок усього світу

У всьому світі ВПЛ є найпоширенішим вірусом, що передається статевим шляхом. Слід зазначити, що зараження зазвичай відбувається невдовзі після початку статевого життя.

Усього відомо понад 200 типів ВПЛ, із яких 14 є онкогенними. Зазначені типи можуть викликати ВПЛ-асоційований рак та інші захворювання шкіри і слизових оболонок.

У всьому світі рак шийки матки посідає четверте місце серед злоякісних пухлин у жінок. Він є безпосередньою причиною смерті близько 270 тис. жінок на рік, що становить 7,5% від усіх летальних наслідків внаслідок різних онкологічних захворювань у жінок у всьому світі.

ВПЛ викликає практично всі види внутрішньоепітеліальної неоплазії (передракового стану) або раку шийки матки.

16- та 18-й типи ВПЛ є причиною майже 70% випадків раку шийки матки (Garland S.M. et al., 2016).

За статистичними даними, у разі найбільш несприятливого сценарію рак шийки матки може розвиватися навіть через 20 років після первинного інфікування ВПЛ.

Тому навіть за відсутності симптомів онкологічного захворювання носіям ВПЛ необхідно проходити регулярний скринінг на наявність раку шийки матки.

ВПЛ — причина інших, ніж рак шийки матки, видів раку та новоутворень шкіри та слизових оболонок.

Більше ніж 40 типів ВПЛ мають потенціал інфікування аногенітальної області як у жінок, включаючи шкіру вульви та ануса, а також слизову оболонку піхви, шийки матки та анального каналу; так і у чоловіків, включаючи шкіру статевого члена та ануса, а також слизову оболонку анального каналу.

У наведеній нижче таблиці вказано частоту розвитку різних видів злоякісних пухлин та інших новоутворень, спричинених 6-, 11-, 16- і 18-м типами ВПЛ.

Таблиця. Частота розвитку різних видів злоякісних пухлин (раку) та інших захворювань, спричинених 6-, 11-, 16- та 18-м типами ВПЛ

Захворювання Частота, % Рак шийки матки, що спричинений всіма типами ВПЛ 99 Рак шийки матки, що спричинений типами 16 та 18 70 Внутрішньоепітеліальна неоплазія шийки матки 1-го ступеня (легкий передраковий стан) 30–35 Внутрішньоепітеліальна неоплазія шийки матки 2-го (середньоважкий передраковий стан) та 3-го ступеня (тяжкий передраковий стан) 50 Рак анального каналу 90 Рак вульви 70 Рак піхви 70 Аногенітальні папіломи у жінок та чоловіків, що спричинені 6- та 11-м типами 90

Чотирьохвалентна вакцина Гардасил: широке застосування у всьому світі

У березні 2006 р. вперше у світі чотирьохвалентна вакцина Гардасил була зареєстрована та допущена до застосування у клінічній практиці у Габоні, у червні 2006 р. — у США, Австралії та Мексиці, у вересні 2006 р. – у країнах ЄС.

Чотирьохвалентна вакцина Гардасил використовується у клінічній практиці для профілактики ВПЛ у більш ніж 120 країнах світу (Garland S.M. et al., 2016).

Ефективність та безпека чотирьохвалентної вакцини Гардасил

Об’єднаний аналіз ефективності, заснований на даних 4 рандомізованих подвійних сліпих клінічних досліджень за участю понад 20 тис. осіб, визначив показники ефективності вакцини Гардасил при:

зовнішніх бородавках статевих органів — 98,9% (95%довірчий інтервал (ДІ): 93,7–100%);

внутрішньоепітеліальній неоплазії шийки матки — 95,2% (95%ДІ: 87,2–98,7%);

внутрішньоепітеліальній неоплазії шийки матки 2-го і 3-го ступеня та аденокарциномі insitu, що були спричинені високоонкогенними 16-м та 18-м типами ВПЛ — 100% (95% ДІ: 92,9–100%);

внутрішньоепітеліальній неоплазії вульви 2-го та 3-го ступеня— 100% (95% ДІ: 55,5–100%);

поєднанні внутрішньоепітеліальної неоплазії вульви 2-го та 3-го ступеня й внутрішньоепітеліальної неоплазії піхви 2-го та 3-го ступеня — 100% (95% ДІ: 55,5–100%);

внутрішньоепітеліальній неоплазії вульви 2-го та 3-го ступеня, що спричинена високоонкогенними16-м та 18-м типами ВПЛ — 100% (95% ДІ: 55,5–100%).

У ході клінічних досліджень чотирьохвалентної вакцини Гардасил протягом 4 років було зібрано дані спостереження за частотою виникнення нових захворювань або станів, що є небажаними явищами, при застосуванні цієї вакцини або плацебо.

Статистично значущих відмінностей між частотою виникнення небажаних явищ при застосуванні чотирьохвалентної вакцини Гардасил та плацебо не встановлено. Отримані результати свідчать про високий профіль безпеки вказаної вакцини (Brown D.R., Ermel A.C., 2022).

Вакцинація: контингенти осіб, що вакцинуються, та схема проведення

З метою профілактики ВПЛ чотирьохвалентною вакциною Гардасил бажано вакцинуватися у віці 9–13 років. До початку статевого життя захист буде ефективнішим.

Вакцинувати слід як дівчаток, так і хлопчиків, оскільки останні можуть бути носіями ВПЛ та у них можливий розвиток раку анального каналу або поява бородавок шкіри і слизових оболонок аногенітальної зони.

Рекомендований курс вакцинації складається з 2 доз для дівчаток та хлопчиків віком 9–13 років включно.

Дози вводять:

1-шу— у призначений лікарем день;

2-гу — через 6міс після першої.

Якщо 2-гу дозу вакцини Гардасил ввели раніше, ніж через 6 міс, введення 3-ї дози через 6 міс після 1-ї є обов’язковим.

Якщо у дітей віком 9–13 років включно вакцинацію проти ВПЛ було пропущено, її слід виконати:

дівчатам та жінкам— у віці 14–45 років;

юнакам та чоловікам— у віці 14–26 років.

Рекомендований курс вакцинації для дівчат та жінок віком 14–45 років та юнаків і чоловіків віком 14–26 років складається з 3 доз.

Дози вводять:

1-шу — у призначений лікарем день;

2-гу — через 2міс після першої;

3-тю— через 6 міс після першої.

Проведення вакцинації залишається актуальним навіть у разі інфікування ВПЛ, оскільки вона попереджає негативні результати його життєдіяльності.

Міфи геть!

Міф № 1. ВПЛ становить загрозу лише для здоров’я та життя жінки.

Це неправда. ВПЛ є причиною виникнення злоякісних пухлин та становить загрозу здоров’ю та життю як жінок, так і чоловіків.

Міф № 2. Вакцинація від ВПЛ впливає на фертильність жінок.

Враховуючи важливість цього питання, було проведено декілька досліджень, у яких доведено, що вакцинація проти ВПЛ не впливає на фертильність.

Окрім того, вакцину Гардасил зареєстровано більш ніж у 120 країнах світу вже протягом 17 років, та багато дівчат, яких вакцинували багато років тому, вже народили дітей.

Чотирьохвалентна вакцина Гардасил — на варті здоров’я й життя українок та українців

Враховуючи вищенаведені факти, можна зробити висновок, що чотирьохвалентна вакцина Гардасил, яку призначають більш ніж у 120 країнах світу, є надійним захисником здоров’я й життя українок та українців у їх протистоянні з небезпечними типами ВПЛ.