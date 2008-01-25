Пацієнти часто ставлять своєму лікарю запитання — в який час доби приймати антигіпертензивні лікарські засоби і як довго?

Найголовніше в препаратах для зниження рівня артеріального тиску (АТ) — приймати їх щодня в один і той самий час і не пропускати дози.

При цьому приймати лікарські засоби від підвищеного рівня АТ перед сном зазвичай немає необхідності, якщо лікар не дав спеціальної вказівки.

Одними з найпоширеніших антигіпертензивних лікарських засобів є сечогінні засоби або діуретики. Діуретики (наприклад гідрохлоротіазид або фуросемід) є високоефективними для зниження рівня АТ і часто є першим препаратом, що призначається як антигіпертензивний засіб. Ці ліки сприяють збільшенню сечовипускання, тому їх прийом на ніч призводить до порушення сну.

Діуретики зазвичай слід приймати вранці або, якщо лікар рекомендував дворазовий прийом, мінімум за 6 год перед сном. Раніше багато лікарів рекомендували приймати препарати для зниження рівня АТ на ніч, оскільки серцеві напади найчастіше трапляються рано-вранці. Однак оскільки рівень АТ зазвичай знижується в нічний час доби, у більшості пацієнтів немає необхідності приймати антигіпертензивні лікарські засоби на ніч. Крім того, сучасні препарати від підвищеного рівня АТ виводяться з організму повільніше, тому час прийому менш важливий.

Так, при регулярному прийомі лікарського засобу щодня в один і той самий час його ефективність не залежить від того, в який час доби пацієнт його приймає.

Необхідно обговорити з лікарем альтернативні варіанти лікування, якщо, незважаючи на прийом діуретика, у пацієнта зафіксовано прискорене нічне сечовипускання.

Тривалість застосування антигіпертензивних лікарських засобів залежить від конкретної клінічної ситуації. У деяких випадках може бути рекомендований довічний прийом антигіпертензивних препаратів, в інших корекція способу життя може сприяти зниженню рівня АТ і відміні антигіпертензивної терапії.

Які немедикаментозні методи сприяють зниженню АТ?

Корекція раціону харчування. Їжа може безпосередньо впливати на рівень АТ. Найцінніша порада — обмежити вживання натрію (кухонної солі). Зменшення кількості солі, насичених та загальних жирів у раціоні, включення цільнозернових продуктів, нежирних молочних продуктів та збільшення кількості фруктів та овочів сприяють підтримці нормального рівня АТ. В цілому чим більш оброблена їжа, тим вона менш корисна, оскільки до неї додають більше солі, цукру і насичених жирів, щоб зробити її привабливішою.

Регулярно виконуйте фізичні вправи. У дослідженнях показано, що регулярна фізична активність сприяє підтримці нормального АТ.

Контроль за масою тіла. У дослідженнях виявлено, що зменшення маси тіла в осіб із надмірною масою тіла та ожирінням сприяє зниженню рівня АТ. Американська кардіологічна асоціація (American Heart Association — AHA) рекомендує дорослим приділяти щонайменше 150 хв аеробним вправам середньої інтенсивності або 75 хв аеробним вправам високої інтенсивності щотижня і проводити заняття зі зміцнення м’язів щонайменше 2 дні на тиждень.

Обмеження вживання алкоголю та тютюну. Алкоголь призводить до підвищення АТ. Експерти рекомендують утриматися від вживання алкоголю або суттєво обмежити його вживання. У осіб віком від 65 років можливий розвиток небажаної взаємодії алкоголю з лікарськими засобами, що приймаються.

Відмова від усіх форм тютюнопаління також сприяє зниженню рівня АТ, ризику розвитку серцевого нападу та інсульту, а також покращанню загального стану здоров’я.

Зниження рівня стресу. Як гострий, так і щоденний хронічний стрес призводять до підвищення рівня АТ, навіть якщо пацієнт вже приймає антигіпертензивні лікарські засоби. Стрес можна контролювати різними немедикаментозними методами, такими як когнітивно-поведінкова терапія, метод біологічного зворотного зв’язку та зміна звичок, йога, медитація та усвідомленість.

Регулярно перевіряйте рівень АТ і консультуйтеся з лікарем щодо змін способу життя. Ніколи не змінюйте і не припиняйте прийом рекомендованих препаратів без попередньої консультації з лікарем, навіть якщо побічні ефекти є серйозними.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org