Київ
Аніліди
N02B E01

Парацетамол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02BІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B EАніліди
N02B E01Парацетамол
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Парацетамол-Дарниця
Парацетамол-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка пачка №10
Дарниця ФФ
від 30,90 грн
в 965 аптеках
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Панадол
Панадол
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №12
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від 48,83 грн
в 963 аптеках
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Панадол Бебі
Панадол Бебі
Суспензія оральна 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від 99,80 грн
в 949 аптеках
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Ефералган
Ефералган
Розчин оральний 3 % флакон 90 мл з мірною ложкою №1
УПСА
від 190,50 грн
в 904 аптеках
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Парацетамол для дітей
Парацетамол для дітей
Сироп флакон 100 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 57,07 грн
в 840 аптеках
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Ефералган
Ефералган
Супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
від 106,10 грн
в 758 аптеках
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Парацетамол
Парацетамол
Капсули 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 22,00 грн
в 733 аптеках
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Парацетамол
Парацетамол
Супозиторії ректальні 0,33 г стрип №10
Монфарм
від 43,00 грн
в 611 аптеці
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Парацетамол
Парацетамол
Супозиторії ректальні 0,17 г стрип №10
Монфарм
від 29,29 грн
в 568 аптеках
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Парацетамол
Парацетамол
Сироп 120 мг/5 мл банка 90 мл з дозуючою скляночкою №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 66,60 грн
в 455 аптеках
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Анапірон
Анапірон
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Ананта Медікеар
від 146,32 грн
в 406 аптеках
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Інфулган
Інфулган
Розчин для інфузій 10 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 158,30 грн
в 375 аптеках
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Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл у коробці №10
Б. Браун
від 656,87 грн
в 349 аптеках
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Парацетамол
Парацетамол
Таблетки 325 мг блістер в пачці №100
Лубнифарм
від 133,38 грн
в 348 аптеках
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Парафаст
Парафаст
Капсули м'які 500 мг блістер №10
Євро Лайфкер
від 90,20 грн
в 341 аптеці
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Парацетамол
Парацетамол
Супозиторії ректальні 0,08 г стрип №10
Монфарм
від 30,80 грн
в 335 аптеках
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Прайд®
Прайд®
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 121,84 грн
в 323 аптеках
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Парацетамол
Парацетамол
Капсули 325 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 16,30 грн
в 317 аптеках
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Парамол
Парамол
Розчин для інфузій 1000 мг/100 мл контейнер поліпропіленовий 100 мл №1
Фарматрейд
від 132,77 грн
в 309 аптеках
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Парацетамол-Дарниця
Парацетамол-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 14,10 грн
в 308 аптеках
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