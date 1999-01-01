Київ
Аніліди
N02B E01
Парацетамол
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B E
Аніліди
N02B E01
Парацетамол
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Парацетамол-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка пачка №10
Дарниця ФФ
від
30,90
грн
в 965 аптеках
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Панадол
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №12
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
48,83
грн
в 963 аптеках
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Панадол Бебі
Суспензія оральна 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
99,80
грн
в 949 аптеках
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Ефералган
Розчин оральний 3 % флакон 90 мл з мірною ложкою №1
УПСА
від
190,50
грн
в 904 аптеках
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Парацетамол для дітей
Сироп флакон 100 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
57,07
грн
в 840 аптеках
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Ефералган
Супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
від
106,10
грн
в 758 аптеках
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Парацетамол
Капсули 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
22,00
грн
в 733 аптеках
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Парацетамол
Супозиторії ректальні 0,33 г стрип №10
Монфарм
від
43,00
грн
в 611 аптеці
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Парацетамол
Супозиторії ректальні 0,17 г стрип №10
Монфарм
від
29,29
грн
в 568 аптеках
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Парацетамол
Сироп 120 мг/5 мл банка 90 мл з дозуючою скляночкою №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
66,60
грн
в 455 аптеках
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Анапірон
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
146,32
грн
в 406 аптеках
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Інфулган
Розчин для інфузій 10 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
158,30
грн
в 375 аптеках
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Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл у коробці №10
Б. Браун
від
656,87
грн
в 349 аптеках
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Парацетамол
Таблетки 325 мг блістер в пачці №100
Лубнифарм
від
133,38
грн
в 348 аптеках
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Парафаст
Капсули м'які 500 мг блістер №10
Євро Лайфкер
від
90,20
грн
в 341 аптеці
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Парацетамол
Супозиторії ректальні 0,08 г стрип №10
Монфарм
від
30,80
грн
в 335 аптеках
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Прайд®
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
121,84
грн
в 323 аптеках
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Парацетамол
Капсули 325 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
16,30
грн
в 317 аптеках
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Парамол
Розчин для інфузій 1000 мг/100 мл контейнер поліпропіленовий 100 мл №1
Фарматрейд
від
132,77
грн
в 309 аптеках
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Парацетамол-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
14,10
грн
в 308 аптеках
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1
2
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Форма випуску
каплети, в/о
капс.
капс. м'які
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н орал.
сироп
суп. ректал.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. шип.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.08 г
0.17 г
0.33 г
3 %
10 мг/мл
50 мг
80 мг
100 мг
120 мг/5 мл
125 мг
150 мг
200 мг
250 мг
325 мг
500 мг
1000 мг/100 мл
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Пакування
амп. 10 мл
банка 90 мл
банка скляна 100 мл
блістер
контейнер 100 мл
контейнер п/п 100 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет 100 мл
пляшка 20 мл
пляшка 100 мл
пляшка полімерн. 100 мл
пляшка скляна 100 мл
саше 10 мл
стрип
фл. 50 мл
фл. 90 мл
фл. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
1
10
12
16
20
100
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Виробник
Actavis Group
Euro Lifecare
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Scan Biotech
Unique Pharmaceutical Laboratories
Євро Лайфкер
АКСА ПАРЕНТЕРАЛС
АМІЛА ХЕЛС КЕА
Ананта Медікеар Лімітед
Б. Браун
Галичфарм
Губенко С.А.
Дарниця ФФ
Дж.Бі. Кемікалз енд Фармасьютикалз
Здоров'я ФК
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
Кусум
Лубнифарм
Монфарм
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
Нижфарм
Новофарм-Біосинтез
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
УПСА
Фармак
Фарматрейд
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
Червона зірка
Юрія-Фарм
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