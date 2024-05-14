монотерапія або комбінована терапія з іншими пероральними гіпоглікемічними засобами: дорослі: початкова доза 500 мг або 850 мг 2-3 р/добу під час або після прийому їжі (500 мг або 1000 мг увечері 1 р/добу для табл. пролонгованої дії), ч/з 10-15 днів дозу відкоригувати відповідно до результатів вимірювань рівня глюкози у сироватці крові, повільне збільшення дози сприяє зниженню побічних ефектів з боку травного тракту, максимальна рекомендована доза 3000 мг/добу (2000мг/добу на один прийом для табл. пролонгованої дії), розподілена на 3 прийоми; комбінована терапія з інсуліном: початкова доза 500 мг або 850 мг 2-3 р/добу (500 мг 1 р/добу для табл. пролонгованої дії), а дозу інсуліну підбирають відповідно до результатів вимірювання рівня глюкози у крові; монотерапія або комбінована терапія з інсуліном у дітей: застосовуют дітям віком старше 10 років, початкова доза 500 мг або 850 мг 1 р/добу під час або після прийому їжі, ч/з 10-15 днів проведеного лікування дозу відкоригувати відповідно до результатів вимірювань рівня глюкози у сироватці крові, максимальна рекомендована доза 2000 мг/добу, розподілена на 2-3 прийоми.