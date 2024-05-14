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Активні речовини — “М”МЕТФОРМІН (METFORMINUM)

МЕТФОРМІН (METFORMINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 77 препаратів
Глюкофаж XR таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, № 60; Асіно
Глюкофаж XR Таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, № 60 Асіно
В 1147 аптеках
від 579,69 грн
Ціни в аптеках
Сіофор® 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, № 30; Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
Сіофор® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, № 30 Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
В 1141 аптеці
від 183,09 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, № 60; Асіно
Глюкофаж® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, № 60 Асіно
В 1134 аптеках
від 355,29 грн
Ціни в аптеках
Діаформін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60; Фармак
Діаформін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60 Фармак
В 1128 аптеках
від 81,66 грн
Ціни в аптеках
Сіофор® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 60; Berlin-Chemie AG
Сіофор® 500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 60 Berlin-Chemie AG
В 1117 аптеках
від 211,27 грн
Ціни в аптеках
Діаформін® таблетки, 850 мг, блістер, № 60; Фармак
Діаформін® Таблетки, 850 мг, блістер, № 60 Фармак
В 1091 аптеці
від 62,14 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 60; Асіно
Глюкофаж® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 60 Асіно
В 1084 аптеках
від 246,03 грн
Ціни в аптеках
Діаформін® таблетки, 500 мг, блістер, № 60; Фармак
Діаформін® Таблетки, 500 мг, блістер, № 60 Фармак
В 1081 аптеці
від 32,60 грн
Ціни в аптеках
Сіофор® 850 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 60; Berlin-Chemie AG
Сіофор® 850 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 60 Berlin-Chemie AG
В 1025 аптеках
від 253,64 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж XR таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 60; Асіно
Глюкофаж XR Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 60 Асіно
В 1002 аптеках
від 369,73 грн
Ціни в аптеках
Метафора® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Метафора® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 985 аптеках
від 58,35 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, № 90; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, № 90 Гледфарм
В 984 аптеках
від 115,40 грн
Ціни в аптеках
Метформін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 120; Sandoz
Метформін Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 120 Sandoz
В 982 аптеках
від 78,48 грн
Ціни в аптеках
Метформін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 120; Sandoz
Метформін Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 120 Sandoz
В 932 аптеках
від 122,23 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 60; Асіно
Глюкофаж® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 60 Асіно
В 926 аптеках
від 233,90 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж XR таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, № 30; Асіно
Глюкофаж XR Таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, № 30 Асіно
В 905 аптеках
від 292,17 грн
Ціни в аптеках
Діаформін® SR таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 60; Фармак
Діаформін® SR Таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 60 Фармак
В 881 аптеці
від 256,33 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, № 30; Асіно
Глюкофаж® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, № 30 Асіно
В 800 аптеках
від 174,42 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 30; Асіно
Глюкофаж® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 30 Асіно
В 753 аптеках
від 112,23 грн
Ціни в аптеках
Метафора® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Метафора® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 727 аптеках
від 26,51 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 30; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 30 Гледфарм
В 711 аптеці
від 20,40 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, № 30; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, № 30 Гледфарм
В 696 аптеках
від 38,64 грн
Ціни в аптеках
Діаформін® SR таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 60; Фармак
Діаформін® SR Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 60 Фармак
В 687 аптеках
від 128,16 грн
Ціни в аптеках
Діаформін® таблетки, 500 мг, блістер, № 30; Фармак
Діаформін® Таблетки, 500 мг, блістер, № 30 Фармак
В 678 аптеках
від 20,09 грн
Ціни в аптеках
Метафора®-SR таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Метафора®-SR Таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 660 аптеках
від 242,72 грн
Ціни в аптеках
Метафора®-SR таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Метафора®-SR Таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 659 аптеках
від 121,36 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50; Тева Україна
Метформін-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50 Тева Україна
В 632 аптеках
від 41,40 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 100; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 100 Гледфарм
В 625 аптеках
від 47,32 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 60; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 60 Гледфарм
В 603 аптеках
від 30,10 грн
Ціни в аптеках
Метформін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 60; Київмедпрепарат
Метформін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 60 Київмедпрепарат
В 590 аптеках
від 30,87 грн
Ціни в аптеках
Діаформін® таблетки, 850 мг, блістер, № 30; Фармак
Діаформін® Таблетки, 850 мг, блістер, № 30 Фармак
В 588 аптеках
від 29,70 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 850 мг, № 30; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 850 мг, № 30 Гледфарм
В 560 аптеках
від 24,82 грн
Ціни в аптеках
Метфогама® 850 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 120; Вьорваг Фарма
Метфогама® 850 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 120 Вьорваг Фарма
В 510 аптеках
від 117,10 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 850 мг, № 100; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 850 мг, № 100 Гледфарм
В 507 аптеках
від 74,60 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 850 мг, № 60; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 850 мг, № 60 Гледфарм
В 491 аптеці
від 44,12 грн
Ціни в аптеках
Метфогама® 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 120; Вьорваг Фарма
Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 120 Вьорваг Фарма
В 484 аптеках
від 172,10 грн
Ціни в аптеках
Метамін® таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, № 60; Гледфарм
Метамін® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, № 60 Гледфарм
В 476 аптеках
від 77,61 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 30; Асіно
Глюкофаж® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 30 Асіно
В 474 аптеках
від 102,68 грн
Ціни в аптеках
Метамін® SR таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Метамін® SR Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 455 аптеках
від 79,88 грн
Ціни в аптеках
Метформін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Київмедпрепарат
Метформін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Київмедпрепарат
В 441 аптеці
від 26,02 грн
Ціни в аптеках
Метформін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Sandoz
Метформін Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 432 аптеках
від 100,71 грн
Ціни в аптеках
Метафора® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Метафора® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 430 аптеках
від 44,82 грн
Ціни в аптеках
Метформін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60; Київмедпрепарат
Метформін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60 Київмедпрепарат
В 423 аптеках
від 61,38 грн
Ціни в аптеках
Сіофор® XR 1000 таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 120; Berlin-Chemie AG
Сіофор® XR 1000 Таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 120 Berlin-Chemie AG
В 371 аптеці
від 587,43 грн
Ціни в аптеках
Метафора® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Метафора® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 347 аптеках
від 15,47 грн
Ціни в аптеках
Метформін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30; Sandoz
Метформін Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 346 аптеках
від 79,95 грн
Ціни в аптеках
Метамін® SR таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 90; Гледфарм
Метамін® SR Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 90 Гледфарм
В 334 аптеках
від 232,41 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Санофі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Метформін-Санофі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 320 аптеках
від 40,79 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Астрафарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Метформін-Астрафарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 315 аптеках
від 63,62 грн
Ціни в аптеках
Метафора® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Метафора® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 305 аптеках
від 14,15 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 90; Teva
Метформін-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 90 Teva
В 293 аптеках
від 164,75 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Астрафарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Метформін-Астрафарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 281 аптеці
від 24,19 грн
Ціни в аптеках
Метформін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60; Артеріум Лтд
Метформін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 60 Артеріум Лтд
В 280 аптеках
від 56,30 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Астрафарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Метформін-Астрафарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 250 аптеках
від 38,46 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Астрафарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Метформін-Астрафарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 240 аптеках
від 21,72 грн
Ціни в аптеках
Сіофор® XR 500 таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 120; Berlin-Chemie AG
Сіофор® XR 500 Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 120 Berlin-Chemie AG
В 220 аптеках
від 293,29 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Teva
Метформін-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Teva
В 210 аптеках
від 57,91 грн
Ціни в аптеках
Глюкофаж XR таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 30; Асіно
Глюкофаж XR Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 30 Асіно
В 207 аптеках
від 191,49 грн
Ціни в аптеках
Метафора® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Метафора® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 197 аптеках
від 30,72 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Астрафарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Метформін-Астрафарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 193 аптеках
від 42,46 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Астрафарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Метформін-Астрафарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 170 аптеках
від 31,44 грн
Ціни в аптеках
Сіофор® XR 1000 таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 60; Berlin-Chemie AG
Сіофор® XR 1000 Таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, блістер, № 60 Berlin-Chemie AG
В 167 аптеках
від 399,84 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Санофі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Метформін-Санофі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 159 аптеках
від 16,50 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Астрафарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 90; Астрафарм
Метформін-Астрафарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 90 Астрафарм
В 15 аптеках
від 105,00 грн
Ціни в аптеках
Метфогама® 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Вьорваг Фарма
Метфогама® 1000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Вьорваг Фарма
В 1 аптеці
від 37,70 грн
Ціни в аптеках
Метформін-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Метформін-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 51 аптеці інших міст
від 40,32 грн
Ціни в інших містах
Метформін-Тева таблетки, 850 мг, блістер, № 30; Teva
Метформін-Тева Таблетки, 850 мг, блістер, № 30 Teva
В 19 аптеках інших міст
від 43,50 грн
Ціни в інших містах
Метформін-Санофі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Метформін-Санофі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 2 аптеках інших міст
від 36,54 грн
Ціни в інших містах
Діаформін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Фармак
Діаформін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Фармак
В 1 аптеці інших міст
від 50,72 грн
Ціни в інших містах
Метфогама® 850 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Метфогама® 850 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, № 30 Вьорваг Фарма
Немає в наявності
Метфогама® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Метфогама® 500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 30 Вьорваг Фарма
Немає в наявності
Метфогама® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 120; Вьорваг Фарма
Метфогама® 500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 120 Вьорваг Фарма
Немає в наявності
Метформін-Тева таблетки, 500 мг, блістер, № 30; Teva
Метформін-Тева Таблетки, 500 мг, блістер, № 30 Teva
Немає в наявності
Метамін® SR таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Метамін® SR Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 28 Гледфарм
Немає в наявності
Інсуфор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30; Уорлд Медицин
Інсуфор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Метформін-Астрафарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 90; Астрафарм
Метформін-Астрафарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 90 Астрафарм
Немає в наявності
Метформін-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Метформін-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 850 мг, блістер, № 90 Тева Україна
Немає в наявності

належить до групи бігуанідів; метформін діє трьома шляхами: призводить до зниження продукування глюкози у печінці за рахунок інгібування глюконеогенезу та глікогенолізу; покращує чутливість до інсуліну у м’язах за рахунок поліпшення захоплення та утилізації периферичної глюкози; затримує всмоктування глюкози у кишечнику; стимулює внутрішньоклітинний синтез глікогену, впливаючи на глікогенсинтетазу; збільшує транспортну ємність усіх типів мембранних переносників глюкози (GLUT); незалежно від своєї дії на глікемію метформін спричиняє позитивний ефект на метаболізм ліпідів: знижує вміст загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності та тригліцеридів.

ЦД 2 типу (інсуліннезалежний) при неефективності дієтотерапії та фізичних навантажень (особливо у хворих з надмірною масою тіла); як монотерапія або комбінована терапія сумісно з іншими пероральними гіпоглікемічними засобами, або сумісно з інсуліном для лікування дорослих; як монотерапія або комбінована терапія з інсуліном для лікування дітей старше 10 років; зменшення ускладнень діабету у дорослих пацієнтів з ЦД 2 типу і надлишковою масою тіла, які застосовували метформін як препарат першої лінії після неефективної дієтотерапії.

монотерапія або комбінована терапія з іншими пероральними гіпоглікемічними засобами: дорослі: початкова доза 500 мг або 850 мг 2-3 р/добу під час або після прийому їжі (500 мг або 1000 мг увечері 1 р/добу для табл. пролонгованої дії), ч/з 10-15 днів дозу відкоригувати відповідно до результатів вимірювань рівня глюкози у сироватці крові, повільне збільшення дози сприяє зниженню побічних ефектів з боку травного тракту, максимальна рекомендована доза 3000 мг/добу (2000мг/добу на один прийом для табл. пролонгованої дії), розподілена на 3 прийоми; комбінована терапія з інсуліном: початкова доза 500 мг або 850 мг 2-3 р/добу (500 мг 1 р/добу для табл. пролонгованої дії), а дозу інсуліну підбирають відповідно до результатів вимірювання рівня глюкози у крові; монотерапія або комбінована терапія з інсуліном у дітей: застосовуют дітям віком старше 10 років, початкова доза 500 мг або 850 мг 1 р/добу під час або після прийому їжі, ч/з 10-15 днів проведеного лікування дозу відкоригувати відповідно до результатів вимірювань рівня глюкози у сироватці крові, максимальна рекомендована доза 2000 мг/добу, розподілена на 2-3 прийоми.

гіперчутливість до компонентів препарату; діабетичний кетоацидоз, діабетична прекома; ниркова недостатність або порушення функції нирок (кліренс креатиніну <60 мл/хв.); г. стани, що протікають з ризиком розвитку порушень функції нирок, такі як: зневоднення організму, тяжкі інфекційні захворювання, шок; г. та хр.захворювання, що можуть призводити до розвитку гіпоксії: СН або ДН, г. ІМ, шок; порушення функцій печінки, печінкова недостатність, г. отруєння алкоголем, алкоголізм.

нудота, блювання, діарея, біль у животі, відсутність апетиту; шкірні алергічні реакції, включаючи висипання, еритему, свербіж, кропив’янку; при тривалому застосуванні препарату у пацієнтів із мегалобластною анемією може знижуватися всмоктування вітаміну В12, що супроводжується зниженням його рівня в сироватці крові, лактатацидоз; порушення показників функції печінки або гепатити, котрі повністю зникають після відміни метформіну.