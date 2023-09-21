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Активні речовини — “І”ІНСУЛІН ГЛАРГІН (INSULINUM GLARGINUM)

ІНСУЛІН ГЛАРГІН (INSULINUM GLARGINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Лантус® Солостар® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вмонтований в шприц-ручку, без голки, вмонт. в шприц-ручку, б/голки, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Лантус® Солостар® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вмонтований в шприц-ручку, без голки, вмонт. в шприц-ручку, б/голки, № 5 Санофі-Авентіс Україна
В 637 аптеках
від 1313,69 грн
Ціни в аптеках
Тожео Солостар розчин для ін'єкцій, 300 од/мл, картридж, 1.5 мл, вмонтований в шприц-ручку, без голки, вмонт. в шприц-ручку, б/голки, № 3; Санофі
Тожео Солостар Розчин для ін'єкцій, 300 од/мл, картридж, 1.5 мл, вмонтований в шприц-ручку, без голки, вмонт. в шприц-ручку, б/голки, № 3 Санофі
В 472 аптеках
від 1139,28 грн
Ціни в аптеках
Айлар® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Фармак
Айлар® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Фармак
В 255 аптеках
від 1148,59 грн
Ціни в аптеках
Тожео Солостар розчин для ін'єкцій, 300 од/мл, картридж, 1.5 мл, вмонтований в шприц-ручку, без голки, вмонт. в шприц-ручку, б/голки, № 1; Санофі
Тожео Солостар Розчин для ін'єкцій, 300 од/мл, картридж, 1.5 мл, вмонтований в шприц-ручку, без голки, вмонт. в шприц-ручку, б/голки, № 1 Санофі
В 240 аптеках
від 365,74 грн
Ціни в аптеках
Тожео Солостар розчин для ін'єкцій, 300 од/мл, картридж, 1.5 мл, вмонтований в шприц-ручку, без голки, вмонт. в шприц-ручку, б/голки, № 5; Санофі
Тожео Солостар Розчин для ін'єкцій, 300 од/мл, картридж, 1.5 мл, вмонтований в шприц-ручку, без голки, вмонт. в шприц-ручку, б/голки, № 5 Санофі
Немає в наявності

інсулін гларгін розроблений як аналог інсуліну людини, який має низьку розчинність у нейтральному середовищі, він є повністю розчинним завдяки кислому середовищу р-ну для ін’єкцій (рН 4), після введення у підшкірні тканини кислий р-н нейтралізується, що призводить до виникнення мікропреципітатів, з яких постійно вивільняється невелика кількість інсуліну гларгіну, що забезпечує плавний (без піків) та передбачуваний профіль кривої залежності «концентрації-час», а також більш тривалу дію препарату; основною дією є регуляція метаболізму глюкози: інсулін та його аналоги знижують рівень глюкози в крові за рахунок стимуляції його споживання периферичними тканинами, зокрема скелетними м’язами та жировою тканиною, а також пригнічення утворення глюкози у печінці, інсулін пригнічує ліполіз в адипоцитах та протеоліз, одночасно посилюючи синтез білка.

лікування ЦД у дорослих, підлітків та дітей віком від 2 років.

інсулін з тривалим терміном дії застосовується в один і той же час, 1 р/добу; доза - індивідуальна; хворим на ЦД ІІ типу можна застосовувати одночасно із пероральними антидіабетичними ЛЗ; вводити п/ш; при переході від схем лікування інсулінами середньої тривалості дії або тривалої дії на схему лікування інсуліном гларгін може виникнути потреба у зміні дози базального інсуліну, а також у корекції супутньої протидіабетичної терапії (доз і часу введення додатково застосованих звичайних (регуляр) інсулінів або аналогів інсуліну швидкої дії чи доз пероральних протидіабетичних лікарських засобів): щоб зменшити ризик розвитку гіпоглікемії у нічні або у ранні ранкові години, пацієнтам, які змінюють режим застосування базального інсуліну з дворазового введення інсуліну на одноразове введення інсуліну гларгін, потрібно зменшити дозу базального інсуліну на 20-30% протягом перших тижнів лікування.

гіперчутливість до препарату; гіпоглікемія.

гіпоглікемія; АР, генералізовані реакції з боку шкіри, ангіоедема, бронхоспазм, гіпотензія та шок; дисгевзія; порушення зору, тимчасове погіршення зору, обумовлене тимчасовою зміною тургору кришталика та коефіцієнта переломлення ока; ліподистрофії, ліпоатрофія; міалгія; почервоніння, біль, свербіж, кропив’янка, набряк чи запалення.