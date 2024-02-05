дапагліфлозин — селективний оборотний інгібітор натрій-глюкозного котранспортеру 2-го типу. В результаті дії дапагліфлозину відбувається зниження концентрації глюкози натще та після прийому їжі, а також зниження концентрації глікозильованого Hb у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2. Дапагліфлозин не чинить вплив на інші переносники глюкози, що здійснюють транспорт глюкози до периферичних тканин. Після прийому всередину дапагліфлозин швидко і повністю всмоктується в ШКТ. C max досягається протягом 2 год після прийому натщесерце. Дапагліфлозин приблизно на 91% зв’язується з білками плазми крові. Дапагліфлозин і його метаболіти виводяться переважно нирками.