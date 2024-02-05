ДАПАГЛІФЛОЗИН (DAPAGLIFLOZINUM) Діюча речовина
дапагліфлозин — селективний оборотний інгібітор натрій-глюкозного котранспортеру 2-го типу. В результаті дії дапагліфлозину відбувається зниження концентрації глюкози натще та після прийому їжі, а також зниження концентрації глікозильованого Hb у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2. Дапагліфлозин не чинить вплив на інші переносники глюкози, що здійснюють транспорт глюкози до периферичних тканин. Після прийому всередину дапагліфлозин швидко і повністю всмоктується в ШКТ. Cmax досягається протягом 2 год після прийому натщесерце. Дапагліфлозин приблизно на 91% зв’язується з білками плазми крові. Дапагліфлозин і його метаболіти виводяться переважно нирками.
пацієнтам старше 18 років з цукровим діабетом ІІ типу для поліпшення глікемічного контролю у вигляді:
монотерапії (коли дієта і фізичні вправи не забезпечують достатнього глікемічний контроль у пацієнтів);
додаткової комбінованої терапії в поєднанні з іншими антидіабетичними лікарськими засобами, вкл. інсулін.
монотерапія та додаткова комбінована терапія. Рекомендована доза — 10 мг 1 раз на добу в якості монотерапії та додаткової комбінованої терапії в поєднанні з іншими антидіабетичними лікарськими засобами, вкл. інсулін.
підвищена чутливість до дапагліфлозіну; цукровий діабет типу 1; діабетичний кетоацидоз; ниркова недостатність середнього та тяжкого ступеня.
вульвовагініт, баланіт, гіпоглікемія, зниження ОЦК, спрага, запор, підвищене потовиділення, дизурія, поліурія, дисліпідемія, підвищення концентрації креатиніну і сечовини в крові.
дапагліфлозін підсилює діуретичний ефект тіазидних і петльових діуретиків.
При одночасному застосуванні з інсуліном та препаратами, що підвищують секрецію інсуліну, може виникати гіпоглікемія.
Метформін, піоглітазон, сітагліптін, глімепірид, воглібоза, гідрохлортіазид, буметанід, валсартан або симвастатин не чинять вплив на фармакокінетику дапагліфлозіна.
гіпоглікемія, можливі дегідратація або артеріальна гіпотензія. У разі передозування слід почати відповідне підтримуючу терапію, яка визначається клінічним станом пацієнта.