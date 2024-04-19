ГЛІКЛАЗИД (GLICLAZIDUM)

терапевтична добова доза 40-320 мг; дозу підбирати залежно від індивідуальної відповіді на лікування; p/os початкова доза 40-80 мг/добу (½-1 таб.) під час сніданку; потім дозу поступово збільшувати до досягнення відповідного контролю; разова доза не має перевищувати 160 мг (2 табл.); добову дозу понад 160 мг приймати у 2 прийоми під час основних прийомів їжі; пацієнтам з ожирінням та при відсутності відповідної реакції на лікування гліклазидом необхідно призначити додаткове лікування; МДД - 320 мг у два прийоми (МДД для табл. з модифікованим вивільненням - 120 мг); для табл. з модифікованим вивільненням рекомендована початкова доза 30 мг, добова доза 30-120 мг, добову дозу приймають одноразово під час сніданку, табл. ковтати цілою; за необхідності посилення контролю рівня глікемії добова доза може бути послідовно підвищена до 60 мг, 90 мг або 120 мг одноразово під час сніданку; підвищення дози проводити поступово, з інтервалом 1 місяць, окрім випадків, коли не спостерігалося зменшення рівня глюкози в крові протягом 2 тиж. лікування; за таких обставин доза може бути збільшена ч/з 2 тиж. лікування; середня добова доза 60 мг/день одноразово, під час сніданку для більшості пацієнтів від самого початку лікування; рекомендована МДД -120 мг; табл. з модифікованим вивільненням 60 мг підлягає поділу, що дає можливість застосовувати препарат у дозі 30 мг (1/2 табл.) та в дозі 90 мг (1,5 табл.); переведення пацієнта із препаратів, що містять гліклазиду 80 мг, на препарат, що містить гліклазиду 60 мг, табл. з модифікованим вивільненням: 1 табл., що містить гліклазид 80 мг, відповідає 1/2 табл. гліклазиду 60 мг.