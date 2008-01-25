Тривожний синдром: рекомендації експертів

Тривога — це стійке і надмірне занепокоєння, яке людина не може контролювати, пов’язане з очікуванням майбутньої загрози, наприклад, травматичної події. Іноді тривога може чинити суттєвий негативний вплив на наше повсякденне життя, роботу, стосунки та загальне щастя.

Тривога також може виявлятися у вигляді виснажливої реакції на стрес, що триває від декількох хвилин до декількох днів і включає занепокоєння, тривожність і дратівливість, а також у вигляді надмірного занепокоєння, втоми, дратівливості, нападів паніки, параної, поганої концентрації уваги, збудження або порушень сну.

Практично кожна людина відчувала тривогу у зв’язку зі стресовою ситуацією.

Тривога може негативно впливати на людей вдома, на роботі, у школі та у суспільстві.

За відсутності лікування тривога зумовлює підвищення ризику розвитку депресії і навіть самогубства.

Тривога може проявлятися фізичними симптомами, включаючи:

біль у грудях;

діарею;

головний біль;

прискорений пульс;

м’язовий біль;

тремор;

задишку;

пітливість.

Тривожний синдром викликає погіршення загального психічного здоров’я, підвищення ризику девіантної поведінки та прийняття неадекватних рішень ситуації.

У багатьох випадках тривога є ізолюючою, особи з тривогою не хочуть брати участь у нормальній діяльності.

Тривога також може вплинути на готовність робити нові кроки у житті.

Що ж рекомендують експерти для контролю тривоги?

Медитація усвідомленості — це техніка, при якій ви зосереджуєтеся на глибокому усвідомленні того, що ви бачите і відчуваєте зараз, без інтерпретації чи засудження. Практика цього типу усвідомленості включає методи дихання, керовані образи та інші практики, що дозволяють розслабити тіло та розум і знизити стрес.

У нещодавніх дослідженнях показано, що медитація усвідомленості може бути такою ж ефективною у зниженні тривоги, як і застосування лікарських засобів.

Експерти рекомендують спробувати таку вправу: сядьте спокійно. Подивіться навколо та зверніть увагу на:

5 речей, які ви можете побачити: наприклад, ваші руки, небо, рослину на столі вашого колеги та ін.;

4 речі, які ви можете відчути фізично: наприклад ваші ноги на землі, м’яч, руку друга;

3 речі, які ви можете почути: подих вітру, дитячий сміх, ваш подих;

2 речі, які ви можете відчути: свіжоскошену траву, каву, мило;

1 річ, яку ви можете скуштувати: м’яту, жуйку, свіже повітря.

Ця вправа сприяє переключенню уваги на те, що вас оточує зараз, і відволіктися від того, що викликає у вас занепокоєння. Вправа сприяє перериванню нездорових способів мислення.

Крім медитації усвідомленості, є безліч тактик, які можна використовувати для терапії тривоги, зокрема:

поведінкова терапія;

глибоке дихання;

фізичні вправи;

ведення щоденника;

медитація;

читання;

спілкування;

розмова з вашим лікарем;

духовні практики;

рефреймінг думки.

Експерти рекомендують пробувати різні техніки, щоб визначити, яка є найефективнішою.

Особам, які відчувають тривогу, рекомендується звернутися до свого лікаря, члена сім’ї, друга, у товариство підтримки, службу екстреної допомоги або в кризовий центр.

Залежно від вираженості тривожного синдрому може бути рекомендовано план поведінкової терапії, прийом лікарських засобів чи інші терапевтичні методики.

Рекомендується звернутися до медичного працівника у таких випадках:

занепокоєння стає перешкодою — у будь-якому аспекті повсякденного життя, часто викликаючи труднощі протягом 6 і більше місяців;

тривога негативно впливає на відносини, створюючи бар’єри у спілкуванні та особистому житті;

тривога призводить до ізоляції, викликаючи думки про безнадійність та безпорадність;

емоційна чи фізична реакція при тривозі визначає життєдіяльність у будь-якому життєвому аспекті.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org