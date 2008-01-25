Тривожний синдром: рекомендації експертів
Тривога — це стійке і надмірне занепокоєння, яке людина не може контролювати, пов’язане з очікуванням майбутньої загрози, наприклад, травматичної події. Іноді тривога може чинити суттєвий негативний вплив на наше повсякденне життя, роботу, стосунки та загальне щастя.
Тривога також може виявлятися у вигляді виснажливої реакції на стрес, що триває від декількох хвилин до декількох днів і включає занепокоєння, тривожність і дратівливість, а також у вигляді надмірного занепокоєння, втоми, дратівливості, нападів паніки, параної, поганої концентрації уваги, збудження або порушень сну.
Практично кожна людина відчувала тривогу у зв’язку зі стресовою ситуацією.
Тривога може негативно впливати на людей вдома, на роботі, у школі та у суспільстві.
За відсутності лікування тривога зумовлює підвищення ризику розвитку депресії і навіть самогубства.
Тривога може проявлятися фізичними симптомами, включаючи:
- біль у грудях;
- діарею;
- головний біль;
- прискорений пульс;
- м’язовий біль;
- тремор;
- задишку;
- пітливість.
Тривожний синдром викликає погіршення загального психічного здоров’я, підвищення ризику девіантної поведінки та прийняття неадекватних рішень ситуації.
У багатьох випадках тривога є ізолюючою, особи з тривогою не хочуть брати участь у нормальній діяльності.
Тривога також може вплинути на готовність робити нові кроки у житті.
Що ж рекомендують експерти для контролю тривоги?
Медитація усвідомленості — це техніка, при якій ви зосереджуєтеся на глибокому усвідомленні того, що ви бачите і відчуваєте зараз, без інтерпретації чи засудження. Практика цього типу усвідомленості включає методи дихання, керовані образи та інші практики, що дозволяють розслабити тіло та розум і знизити стрес.
У нещодавніх дослідженнях показано, що медитація усвідомленості може бути такою ж ефективною у зниженні тривоги, як і застосування лікарських засобів.
Експерти рекомендують спробувати таку вправу: сядьте спокійно. Подивіться навколо та зверніть увагу на:
- 5 речей, які ви можете побачити: наприклад, ваші руки, небо, рослину на столі вашого колеги та ін.;
- 4 речі, які ви можете відчути фізично: наприклад ваші ноги на землі, м’яч, руку друга;
- 3 речі, які ви можете почути: подих вітру, дитячий сміх, ваш подих;
- 2 речі, які ви можете відчути: свіжоскошену траву, каву, мило;
- 1 річ, яку ви можете скуштувати: м’яту, жуйку, свіже повітря.
Ця вправа сприяє переключенню уваги на те, що вас оточує зараз, і відволіктися від того, що викликає у вас занепокоєння. Вправа сприяє перериванню нездорових способів мислення.
Крім медитації усвідомленості, є безліч тактик, які можна використовувати для терапії тривоги, зокрема:
- поведінкова терапія;
- глибоке дихання;
- фізичні вправи;
- ведення щоденника;
- медитація;
- читання;
- спілкування;
- розмова з вашим лікарем;
- духовні практики;
- рефреймінг думки.
Експерти рекомендують пробувати різні техніки, щоб визначити, яка є найефективнішою.
Особам, які відчувають тривогу, рекомендується звернутися до свого лікаря, члена сім’ї, друга, у товариство підтримки, службу екстреної допомоги або в кризовий центр.
Залежно від вираженості тривожного синдрому може бути рекомендовано план поведінкової терапії, прийом лікарських засобів чи інші терапевтичні методики.
Рекомендується звернутися до медичного працівника у таких випадках:
- занепокоєння стає перешкодою — у будь-якому аспекті повсякденного життя, часто викликаючи труднощі протягом 6 і більше місяців;
- тривога негативно впливає на відносини, створюючи бар’єри у спілкуванні та особистому житті;
- тривога призводить до ізоляції, викликаючи думки про безнадійність та безпорадність;
- емоційна чи фізична реакція при тривозі визначає життєдіяльність у будь-якому життєвому аспекті.
За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org
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