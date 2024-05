Стовбурові клітини: чи можна вилікувати сліпоту?

Раніше в дослідженнях потенційної можливості терапії при сліпоті, що розвинулася внаслідок патології сітківки, було показано, що при введенні в сітківку здорових фоторецепторів, отриманих in vitro зі стовбурових клітин, спостерігається їх швидке відмирання та/або нездатність інтегруватися в сітківку.

Результати нещодавнього дослідження, проведеного дослідниками зі Школи ветеринарної медицини Пенсильванського університету (University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine) у співпраці з дослідниками з Університету Вісконсін-Медісон (University of Wisconsin-Madison), Дитячої лікарні Філадельфії (Children’s Hospital of Philadelphia), Національного інституту ока Національного інституту охорони здоров’я (National Institutes of Health’s National Eye Institute), було опубліковано в журналі «Stem Cell Reports».

У дослідженні попередники клітин фоторецепторів людини вводили в сітківку ока собак. Надалі собаки отримували комбінацію імунодепресантів для попередження відторгнення трансплантованих клітин. Протягом кількох місяців дослідники спостерігали формування зв’язків трансплантованих клітин з клітинами сітківки собак.

Вільям Белтран (William Beltran), професор офтальмології в Школі ветеринарної медицини Пенсильванського університету і старший автор дослідження, пояснив, що вченим вдалося покращити техніку хірургічного введення трансплантованих клітин у субретинальний простір, за допомогою флуоресцентних маркерів візуалізувати міграцію та інтеграцію трансплантованих клітин-попередників у сітківку та підвищити їх виживаність.

У дослідженні також було показано, що інтеграція трансплантованих клітин у сітківку є мінімальною у тварин з початково здоровою сітківкою. При цьому спостерігався значний ступінь інтеграції трансплантованих клітин — попередників фоторецепторів у сітківку у тварин з пізньою стадією дегенерації сітківки.

Для трансплантації застосовували клітини — попередники фоторецепторів, отримані в лабораторії Університету Вісконсін-Медісон під керівництвом Девіда Гемма (David Gamm) зі стовбурових клітин.

Для попередження реакції відторгнення трансплантата застосовували комбінацію трьох імунодепресантів, розроблену Олівером Гарденом (Oliver Garden), ветеринарним імунологом, деканом Школи ветеринарної медицини Університету штату Луїзіана (Louisiana State University School of Veterinary Medicine).

В. Белтран пояснив, що в дослідженні було зафіксовано утворення синапсів, що сформувалися між трансплантованими клітинами та нейронами другого порядку сітківки. При цьому він наголосив на необхідності подальших досліджень з визначенням функціональної відповіді — тобто ступеня покращення зору у реципієнтів.

