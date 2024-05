Синдром полікістозних яєчників: симптоми та лікування

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є складним гормональним розладом, який може мати серйозні наслідки для здоров’я та життя жінки. СПКЯ характеризується гіперпродукцією андрогенів та може впливати на різні аспекти репродуктивного здоров’я та загального самопочуття.

Що таке СПКЯ?

Доктор Меті Комкорнруча (Metee Comkornruecha), фахівець із підліткової медицини з дитячої лікарні Ніклауса (Nicklaus Children’s Hospital), США, наголосила, що СПКЯ є поширеним захворюванням, яке викликає порушення менструального циклу. Крім того, гормональний дисбаланс призводить до розвитку кіст у яєчниках, гірсутизму (підвищеного оволосіння), акне.

Експерти з Центрів з контролю та профілактики захворювань США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) відзначають, що у жінок будь-якої раси та етнічної приналежності може розвинутися СПКЯ.

СПКЯ може бути виявлений у разі виникнення у жінок проблем із зачаттям. У той же час прояв симптомів СПКЯ можливий незабаром після початку менструації у дівчаток віком 11–12 років. Важливо відзначити, що СПКЯ не вважається виключно проблемою із фертильністю та може впливати на різні етапи репродуктивного життя жінки.

Причини СПКЯ та фактори ризику

Точна причина СПКЯ залишається невідомою. Експерти клініки Майо (Mayo Clinic) вказують такі ймовірні причини розвитку СПКЯ:

резистентність до інсуліну;

в’ялий перебіг запалення;

спадковість;

гіперпродукція андрогенів.

Симптоми СПКЯ

За даними експертів клініки Майо, симптоми СПКЯ зазвичай розвиваються вже під час першої менструації. У той самий час можливий і їх розвиток. Симптоми СПКЯ можуть відрізнятися, і діагноз зазвичай встановлюють за наявності щонайменше двох із наступних критеріїв:

нерегулярні менструації, рідкісні менструації. Також характерними є менструації, які тривають довше 7 днів або відбуваються менше 9 разів на рік з інтервалом понад 35 днів між ними;

гіперандрогенія: підвищений рівень андрогенів може призвести до надмірного оволосіння обличчя та тіла, стану, відомого як гірсутизм;

у деяких випадках також можуть розвиватися тяжкі форми акне та облисіння за чоловічим типом;

полікістоз яєчників: у жінок із СПКЯ яєчники можуть бути збільшені з безліччю дрібних фолікулів, що містять незрілі яйцеклітини.

За даними експертів NYU Langone Health, для встановлення діагнозу необхідно пройти комплексне медичне обстеження ендокринолога.

Лікування СПКЯ

В даний час не існує лікарського засобу від СПКЯ.

Згідно з даними дослідження, результати якого опубліковані в Journal of Pediatric Nursing, ключовим компонентом лікування цього захворювання у підлітків є зміна способу життя. Дівчаткам із надмірною масою тіла або ожирінням рекомендують підвищити фізичну активність та зменшити масу тіла. У дослідженнях показано, що це сприяє зниженню рівня андрогенів та регуляції менструацій.

Експерти рекомендують пацієнтам із СПКЯ:

дотримуватися збалансованої дієти з включенням великої кількості цільнозернових продуктів, фруктів, овочів, нежирних білкових продуктів та нежирного чи знежиреного молока, сиру чи йогурту;

150 хв на тиждень фізичної активності помірної інтенсивності;

підтримка здорової маси тіла;

включення методів керування стресом, таких як медитація усвідомленості, вправи на глибоке дихання, йога або участь у заняттях, які подобаються пацієнту, щоб знизити рівень стресу;

повноцінний нічний сон 7–9 год щоночі;

відмова від куріння та помірне споживання алкоголю;

планування регулярних оглядів у лікаря для спостереження за симптомами СПКЯ та загальним станом здоров’я.

СПКЯ: медикаментозна терапія

Різні лікарські засоби впливають на різні ланки патогенезу СПКЯ. Експерти NYU Langone Health пояснили, що в терапії СПКЯ застосовуються:

протизаплідні таблетки: оральні контрацептиви часто призначають для регулювання менструального циклу, зниження рівня андрогенів та зменшення вираженості таких симптомів, як акне та надмірне зростання волосся. Вони забезпечують постійну дозу гормонів та сприяють зниженню рівня андрогенів;

антиандрогенні препарати: ці лікарські засоби сприяють зменшенню вираженості гірсутизму, тяжкості акне та облисіння за чоловічим типом. Препарати цієї групи часто комбінують з оральними контрацептивами;

метформін: покращує чутливість клітин до інсуліну, сприяє регуляції менструального циклу та зменшенню маси тіла. Також може комбінуватися з іншими лікарськими засобами.

Вибір лікарських препаратів та їх дозу лікар визначає залежно від індивідуальних обставин, симптомів та загального стану здоров’я пацієнта. Консультація з лікарем необхідна для визначення найбільш відповідного лікарського засобу та плану лікування. Хоча СПКЯ може суттєво вплинути на різні аспекти життя жінки, більшість жінок з цією патологією можуть вести повноцінне життя завдяки зміні способу життя, догляду за собою та відповідному медичному втручанню.

За матеріалами www.medicalxpress.com