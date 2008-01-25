Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДВГ) відзначають у багатьох дітей та підлітків.

Існує ряд методів лікування СДВГ, включаючи лікарські засоби, схвалені Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA).

За даними Національного інституту психічного здоров’я США (US National Institute of Mental Health), зазвичай СДВГ розвивається у віці 3–6 років. Симптоми СДВГ можуть відмічати у пацієнта і в дорослому віці.

Виділяють три типи СДВГ:

1-й тип характеризується неуважністю, таким особам важко зосередитися, дотримуватися інструкцій та виконувати завдання;

2-й тип: особи з СДВГ 2-го типу переважно гіперактивні/імпульсивні, з поведінкою «постійно в русі», надмірно балакучі та перебивають інших;

3-й тип характеризується поєднанням цих симптомів.

На сьогодні у дедалі більшої кількості дітей діагностується СДВГ. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention), у 2019 р. СДВГ виявлено у близько 10% дітей віком 3–17 років, тобто близько 6 млн дітей.

СДВГ частіше діагностують у хлопчиків (13%), ніж у дівчаток (6%).

Дитячий психіатр доктор Тіффані Фарчіоне (Tiffany Farchione) аналізує лікарські засоби для лікування СДВГ у FDA. Вона наголосила, що у хлопчиків також частіше розвивається гіперактивно-імпульсивний тип. Цей тип СДВГ легше виявити, ніж патологію у тихішої і неуважної дитини.

FDA попереджає, що відсутність лікування СДВГ може мати серйозні наслідки, зокрема:

відставання в школі;

проблеми у побудові відносин з іншими дітьми;

конфлікти з батьками.

Діти з нелікованим СДВГ також частіше звертаються до відділень невідкладної допомоги та частіше отримують травми, завдані самим собі. Тим часом підлітки, які не отримують лікування, більш схильні до ризику.

Якщо ви відзначали у дитини симптоми, схожі на такі при СДВГ, слід звернутися на прийом до педіатра. Педіатр також може порекомендувати провести оцінку зору та слуху, оскільки їх порушення можуть призводити до неуважності вашої дитини. Для лікування СДВГ у дітей віком 6 років і старше FDA схвалено низку препаратів.

Т. Фарчіоне підкреслила, що лікарські препарати, які стимулюють центральну нервову систему, що містять різні форми метилфенідату та амфетаміну, чинять заспокійливу дію на дітей із СДВГ. Вважається, що вони підвищують рівень дофаміну в головному мозку, нейромедіатора, пов’язаного з мотивацією, увагою та рухом.

Схвалено також препарати, що не чинять стимулювальної дії: атомоксетин, гуанфацин, клонідин.

У ряді випадків дітям з СДВГ показана також поведінкова терапія, спрямована на навчання контролю симптомів і поведінки у різних ситуаціях.

Групи підтримки та спільноти також можуть допомогти.

На сьогодні необхідні подальші дослідження препаратів для лікування СДВГ для визначення їх ефективності та безпеки у дітей віком до 6 років.

За матеріалами www.medicalxpress.com