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Новини медицини та фармаціїЩо робити, якщо у дитини виявили головні воші?

Що робити, якщо у дитини виявили головні воші?

Опубліковано  06.09.2023

Для багатьох сімей початок нового навчального року в школі — напружена та захоплива пора року. Однак для деяких сімей повернення до школи також означає появу неприємних небажаних гостей: головних вошей.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), щороку в США відзначають 6–12 млн випадків зараження головними вошами серед дітей віком 3–11 років, переважно серед дошкільнят, які відвідують дитячі установи, та дітей, які навчаються у початковій школі. При цьому ризик зараження членів їхніх домогосподарств, що спільно проживають, також дуже високий.

Що таке головні воші? Головні воші — це крихітні комахи, які живляться кров’ю шкіри голови людини. Головні воші не є переносниками бактеріальних чи вірусних захворювань, їх наявність не є ознакою поганої особистої гігієни чи гігієни житла. Головні воші повзають, але не вміють стрибати та літати.

Паразитування головних вошей на шкірі називається педикульоз. Найчастіше педикульоз відзначається в дитячому віці і передається переважно за безпосереднього контакту.

Ризик поширення головних вошей найвищий серед дітей у сім’ї чи дітей, які тісно спілкуються у школі чи на іграх. Головні воші можуть поширюватися при зберіганні предметів одягу разом. Наприклад, головні воші можуть передаватися від однієї дитини до іншої через шапки або шарфи, що висять на одному гачку або зберігаються в одній шафі або шкільній шафці. Домашні тварини, такі як собаки та кішки, не відіграють ролі у поширенні вошей.

Симптоми педикульозу можуть включати:

  • свербіж: найчастішим симптомом наявності вошей є свербіж шкіри голови, шиї та вух. Свербіж — це прояв алергічної реакції на укуси вошей. Коли у людини вперше з’являються воші, свербіж може не виникати протягом 4–6 тиж;
  • виявлення вошей на шкірі голови: найчастіше воші важко виявити, оскільки вони маленькі, уникають світла і швидко пересуваються;
  • наявність яєць вошей чи гнид на стрижнях волосся. Гниди прилипають до стрижнів волосся, їх важко побачити, оскільки вони дуже маленькі. Їх найлегше помітити навколо вух і по лінії росту волосся на шиї. Порожні гниди легше виявити, оскільки вони світліші за кольором і знаходяться далі від шкіри голови. Однак наявність гнид не означає, що воші живі;
  • виразки на шкірі голови, шиї та плечей, подряпини, гіперемія шкіри, розчеси, осередки інфікування.

Що робити, якщо ви виявили у дитини воші?

Якщо ви підозрюєте, що у когось із членів вашої родини є головні воші, зверніться до лікаря, щоб підтвердити наявність головних вошей, перш ніж розпочинати лікування.

Лікар може призначити препарати, що містять перметрин чи івермектин. Для ефективного лікування педикульозу необхідно суворо дотримуватися рекомендацій лікаря щодо застосування лікарських засобів від вошей, у тому числі щодо проведення повторної обробки, та обробки особистих речей.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  06.09.2023

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