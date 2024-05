Що потрібно знати про запальне захворювання кишечнику?

За даними експертів Національного інституту цукрового діабету, захворювань органів травлення та нирок (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases — NIDDK), хворобу Крона фіксують у понад півмільйона людей у США, а виразковий коліт — у 600–900 тис. осіб.

Запальне захворювання кишечнику — це загальний термін, який використовується для опису захворювань, пов’язаних із хронічним запаленням травного тракту. Хвороба Крона та виразковий коліт — це 2 типи запального захворювання кишечнику. У деяких пацієнтів запальне захворювання кишечнику може мати легкий перебіг. В інших випадках патологія має тяжкий, виснажливий перебіг і призводить до розвитку небезпечних для життя ускладнень.

Хвороба Крона характеризується запаленням слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, яке часто поширюється глибоко в уражені тканини. Запалення, спричинене хворобою Крона, може вражати різні ділянки шлунково-кишкового тракту, найчастіше тонку кишку.

Виразковий коліт призводить до розвитку запального процесу та виразки у травному тракті. Виразковий коліт вражає внутрішню оболонку товстої кишки та пряму кишку.

Чинники ризику розвитку запального захворювання кишечнику

Вік. Найчастіше запальне захворювання кишечнику розвивається в осіб віком до 30 років. У той самий час іноді захворювання розвивається в осіб віком 50–60 років.

Раса чи етнічна приналежність. Запальне захворювання може розвинутися у представників будь-яких рас та етнічних груп, але ризик вищий у представників європеоїдної раси.

Сімейний анамнез. Ризик вищий у осіб, у близьких родичів яких (наприклад батька, брата, сестри чи дитини) є запальне захворювання кишечнику.

Куріння сигарет. Ця шкідлива звичка є найважливішим контрольованим фактором ризику розвитку хвороби Крона.

Застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), наприклад, диклофенаку, напроксену, ібупрофену та ін. зумовлює підвищення ризику розвитку хвороби Крона. Також НПЗП призводять до погіршення перебігу захворювання у осіб, у яких воно вже діагностовано.

Симптоми запального захворювання кишечнику та його вираженість варіюють залежно від тяжкості запального процесу та його локалізації. Зазвичай у перебігу захворювання виділяють періоди загострення, що змінюються періодами ремісії.

Ознаки та симптоми, спільні як для хвороби Крона, так і для виразкового коліту, включають:

діарею;

підвищену стомлюваність та невмотивовану втому;

біль у животі та спазми;

кров у калі;

зниження апетиту;

ненавмисну втрату маси тіла.

Проте симптоми хвороби Крона та виразкового коліту впливають не лише на фізичний стан. Вони також призводять до розвитку порушень емоційної сфери, знижують якість життя та можуть зумовити розвиток депресії.

Рекомендації для пацієнтів із запальним захворюванням кишечнику

Будьте поінформованими. Один із кращих способів краще контролювати ситуацію — дізнатися якнайбільше про запальні захворювання кишечнику. Шукайте інформацію в авторитетних джерелах, таких як Фонд хвороби Крона та коліту (Crohn’s and Colitis Foundation).

Приєднайтеся до групи підтримки. Вона може надати цінну інформацію про ваше захворювання, новітні методи лікування або інтегративну терапію, а також надати емоційну підтримку.

Поговоріть зі спеціалістом у галузі психічного здоров’я, який працює з пацієнтами із запальними захворюваннями кишечнику та емоційними труднощами, які вони можуть спричинити.

Спілкуйтеся з іншими пацієнтами у групі підтримки здоров’я травної системи Mayo Clinic Connect, онлайн-спільноті пацієнтів, що модерується клінікою Мейо (Mayo Clinic).

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org