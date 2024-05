Що потрібно знати про панкреатит?

Панкреатит — це запалення підшлункової залози, яка має довгу плоску форму, розміщена горизонтально за шлунком. Підшлункова залоза виробляє ферменти для травлення та гормони, які регулюють метаболізм глюкози в організмі.

За даними Національного інституту діабету, захворювань органів травлення та нирок (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease — NIDDK), у США щорічно відбувається близько 275 000 госпіталізацій через розвиток гострого панкреатиту. Хронічний панкреатит відмічають рідше: на рік припадає близько 86 000 госпіталізацій через розвиток захворювання. Панкреатит у дітей виявляють рідко, водночас кількість випадків діагностування гострого панкреатиту у цієї категорії населення останнім часом зросла.

Панкреатит розвивається внаслідок активації травних ферментів у середині підшлункової залози, при цьому вони подразнюють її клітини та викликають запалення. Гострий панкреатит розвивається раптово. Приступи гострого панкреатиту, що повторюються протягом багатьох років, можуть призвести до пошкодження підшлункової залози і розвитку хронічного панкреатиту.

Ознаки та симптоми панкреатиту можуть різнитися залежно від того, який тип у вас встановлюють.

Ознаки та симптоми гострого панкреатиту включають:

біль у верхній частині живота;

біль у животі, що іррадіює в спину;

біль при дотику до живота;

підвищену температура тіла;

прискорений пульс;

нудоту;

блювання.

До ознак та симптомів хронічного панкреатиту належать:

біль у верхній частині живота;

біль у животі, вираженість якого збільшується після їжі;

ненавмисне зниження маси тіла;

жирні випорожнення із неприємним запахом, що називаються «стеатореєю».

Фактори, що підвищують ризик розвитку панкреатиту, включають надмірне вживання алкоголю, куріння сигарет, ожиріння, цукровий діабет та сімейний анамнез панкреатиту.

Панкреатит може призводити до розвитку небезпечних для життя ускладнень.

Лікування може включати дієту, знеболювальні препарати та внутрішньовенні інфузії лікарських засобів. Крім того, важливо виявити та усунути основну причину розвитку патології. При хронічному панкреатиті рекомендують знеболювання, застосування ферментів для покращення травлення та зміну дієти.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org