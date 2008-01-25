Що потрібно знати про недіагностовані серцево-судинні захворювання у хворих на цукровий діабет?
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), США, серцево-судинні захворювання частіше виявляють у осіб з цукровим діабетом, ніж у населення в цілому.
Також, за оцінками експертів, у пацієнтів із цукровим діабетом підвищено ризик розвитку:
- підвищеного артеріального тиску;
- дисліпідемії та підвищення рівня холестерину, ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та тригліцеридів у плазмі крові;
- периферичної нейропатії;
- патології коронарних судин.
У нещодавньому дослідженні показано, що близько 1/3 пацієнтів з цукровим діабетом II типу мають невиявлені серцево-судинні захворювання. Для їх діагностики дослідники рекомендують проводити пацієнтам із цукровим діабетом визначення двох білків у плазмі крові — hs-cTn та NT-proBNP. У дослідженні встановлено, що рівень цих білків підвищений в осіб із цукровим діабетом II типу та невиявленими захворюваннями серцево-судинної системи.
Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of the American Heart Association (National Health and Nutrition Examination Survey).
У дослідженні проаналізовано дані 10 300 дорослих, які взяли участь у Національному обстеженні здоров’я та харчування (National Health and Nutrition Examination Survey), а також дані Національного індексу смертей (National Death Index).
В учасників на момент включення у дослідження не відмічено діагностованих серцево-судинних захворювань. У дослідженні вивчили рівень двох білкових маркерів пошкодження міокарда — тропоніну Т (hs-cTn) та N-кінцевого натрійуретичного пептиду про-В-типу (NT-proBNP). Ці білкові маркери застосовують у діагностиці інфаркту міокарда та серцевої недостатності. Підвищення рівня цих білків у плазмі крові може бути ранньою ознакою порушень структури та функцій серця, а також підвищеного ризику розвитку ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та летального наслідку.
У результаті дослідження продемонстровано, що:
- у 1/3 пацієнтів з цукровим діабетом підвищений рівень hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові, а підвищення рівня цих маркерів відмічено лише у 16% осіб без цукрового діабету;
- в осіб із цукровим діабетом II типу підвищені рівні білкових маркерів асоціювалися з підвищеним ризиком летального наслідку як від усіх причин, так і від серцево-судинних захворювань, порівняно з учасниками з нормальним рівнем hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові;
- підвищений рівень тропоніну значно частіше виявляли у пацієнтів, які тривалий час хворіють на цукровий діабет II типу та з поганим контролем рівня глюкози у крові.
На думку дослідників, регулярний скринінг рівня hs-cTn та NT-proBNP сприятиме зниженню ризику розвитку серцево-судинних подій у пацієнтів із цукровим діабетом II типу.
Доктор Джеффрі Бергер (Jeffrey Berger), превентивний кардіолог та директор Центру профілактики серцево-судинних захворювань (Center for the Prevention of Cardiovascular Disease), зазначив, що на сьогодні не розроблені рекомендації для пацієнтів із цукровим діабетом II типу та підвищеним рівнем hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові. Безумовно, для зниження серцево-судинного ризику їм слід рекомендувати вести здоровий спосіб життя, дотримуватися раціонального харчування і регулярно виконувати фізичні вправи.
Доктор Рігвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), кардіолог з Медичного центру Провіденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Center) у Каліфорнії, наголосив, що досліджувані біомаркери можуть бути застосовані для стратифікації серцево-судинного ризику у пацієнтів із цукровим діабетом.
Обстеження пацієнтів із цукровим діабетом для визначення ризику розвитку серцево-судинних захворювань повинно включати:
- визначення рівня артеріального тиску;
- електрокардіографію;
- ехокардіоскопію (ультразвукове дослідження серця);
- біохімічний аналіз крові (ліпідограму);
- стрес-тест із фізичним навантаженням.
На сьогодні необхідні подальші дослідження для розробки профілактичних та терапевтичних підходів до ведення пацієнтів із цукровим діабетом II типу та підвищеним рівнем hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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