За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), США, серцево-судинні захворювання частіше виявляють у осіб з цукровим діабетом, ніж у населення в цілому.

Також, за оцінками експертів, у пацієнтів із цукровим діабетом підвищено ризик розвитку:

підвищеного артеріального тиску;

дисліпідемії та підвищення рівня холестерину, ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та тригліцеридів у плазмі крові;

периферичної нейропатії;

патології коронарних судин.

У нещодавньому дослідженні показано, що близько 1/ 3 пацієнтів з цукровим діабетом II типу мають невиявлені серцево-судинні захворювання. Для їх діагностики дослідники рекомендують проводити пацієнтам із цукровим діабетом визначення двох білків у плазмі крові — hs-cTn та NT-proBNP. У дослідженні встановлено, що рівень цих білків підвищений в осіб із цукровим діабетом II типу та невиявленими захворюваннями серцево-судинної системи.

Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of the American Heart Association (National Health and Nutrition Examination Survey).

У дослідженні проаналізовано дані 10 300 дорослих, які взяли участь у Національному обстеженні здоров’я та харчування (National Health and Nutrition Examination Survey), а також дані Національного індексу смертей (National Death Index).

В учасників на момент включення у дослідження не відмічено діагностованих серцево-судинних захворювань. У дослідженні вивчили рівень двох білкових маркерів пошкодження міокарда — тропоніну Т (hs-cTn) та N-кінцевого натрійуретичного пептиду про-В-типу (NT-proBNP). Ці білкові маркери застосовують у діагностиці інфаркту міокарда та серцевої недостатності. Підвищення рівня цих білків у плазмі крові може бути ранньою ознакою порушень структури та функцій серця, а також підвищеного ризику розвитку ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та летального наслідку.

У результаті дослідження продемонстровано, що:

у 1 / 3 пацієнтів з цукровим діабетом підвищений рівень hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові, а підвищення рівня цих маркерів відмічено лише у 16% осіб без цукрового діабету;

/ пацієнтів з цукровим діабетом підвищений рівень hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові, а підвищення рівня цих маркерів відмічено лише у 16% осіб без цукрового діабету; в осіб із цукровим діабетом II типу підвищені рівні білкових маркерів асоціювалися з підвищеним ризиком летального наслідку як від усіх причин, так і від серцево-судинних захворювань, порівняно з учасниками з нормальним рівнем hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові;

підвищений рівень тропоніну значно частіше виявляли у пацієнтів, які тривалий час хворіють на цукровий діабет II типу та з поганим контролем рівня глюкози у крові.

На думку дослідників, регулярний скринінг рівня hs-cTn та NT-proBNP сприятиме зниженню ризику розвитку серцево-судинних подій у пацієнтів із цукровим діабетом II типу.

Доктор Джеффрі Бергер (Jeffrey Berger), превентивний кардіолог та директор Центру профілактики серцево-судинних захворювань (Center for the Prevention of Cardiovascular Disease), зазначив, що на сьогодні не розроблені рекомендації для пацієнтів із цукровим діабетом II типу та підвищеним рівнем hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові. Безумовно, для зниження серцево-судинного ризику їм слід рекомендувати вести здоровий спосіб життя, дотримуватися раціонального харчування і регулярно виконувати фізичні вправи.

Доктор Рігвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), кардіолог з Медичного центру Провіденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Center) у Каліфорнії, наголосив, що досліджувані біомаркери можуть бути застосовані для стратифікації серцево-судинного ризику у пацієнтів із цукровим діабетом.

Обстеження пацієнтів із цукровим діабетом для визначення ризику розвитку серцево-судинних захворювань повинно включати:

визначення рівня артеріального тиску;

електрокардіографію;

ехокардіоскопію (ультразвукове дослідження серця);

біохімічний аналіз крові (ліпідограму);

стрес-тест із фізичним навантаженням.

На сьогодні необхідні подальші дослідження для розробки профілактичних та терапевтичних підходів до ведення пацієнтів із цукровим діабетом II типу та підвищеним рівнем hs-cTn та NT-proBNP у плазмі крові.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com