Що потрібно знати про напади тривоги?

За даними Детройтського медичного центру (Detroit Medical Center), США, напад тривоги — це інтенсивні симптоми тривоги, страху, які виникають раптово.

За даними експертів Harvard Health, для нападів тривоги характерні:

страх і занепокоєння, вираженість яких постійно збільшується, що веде до вищої інтенсивності страху (негативна петля паніки);

нервозність, тривога;

пітливість долонь;

нудота;

почастішання серцебиття;

запаморочення;

задишка, нестача повітря;

відчуття, що ось-ось станеться щось жахливе;

дискомфорт у ділянці серця.

При цьому тривалість тривоги може становити від декількох хвилин до тижнів.

За даними Harvard Health, під час нападу тривоги симптоми стають настільки інтенсивними, що заважають повсякденній діяльності.

Жаклін Булліс (Jacqueline Bullis), помічник психолога в лікарні Маклін (McLean Hospital), філії Harvard Health, зазначила, що якщо ви відчуваєте запаморочення, серцебиття та стиснення у грудях, це дійсно посилює відчуття, що має статися щось жахливе. Водночас вона наголосила, що ці фізичні відчуття є безпечними, і особам з нападами тривоги слід навчитися терпіти їх.

Експерти рекомендують звертатися за медичною допомогою, якщо виникають симптоми, які можуть вказувати на небезпечний для життя стан здоров’я. Однак, можливо, ваш лікар не визначить жодної ознаки наявності основної проблеми зі здоров’ям, оскільки ці симптоми можуть бути проявами тривоги.

Напад тривоги та панічна атака: у чому різниця?

Джеймс Меддукс (James Maddux), почесний професор клінічної психології в Університеті Джорджа Мейсона (George Mason University) у Ферфаксі, штат Вірджинія, пояснив, що можна відчувати напад тривоги, не відчуваючи нападу паніки, тобто панічної атаки, яка є причиною виникнення вкрай виснажливої, жахливої тривоги.

За даними Національної медичної бібліотеки (National Library of Medicine), у посібнику з психічних захворювань DSM (psychiatric conditions manual) панічна атака визначається як період «сильного страху», який виникає раптово, досягає максимальної сили протягом 10 хв і включає як мінімум 4 з наступних симптомів:

прискорене або сильне серцебиття;

підвищене потовиділення;

тремор чи тремтіння;

задишка або відчуття нестачі повітря;

нудота чи розлад шлунка;

відчуття ядухи;

дискомфорт чи біль у грудях;

запаморочення, пресинкопе або непритомність;

відчуття нереальності чи відірваності від себе;

страх втрати контролю;

страх смерті;

відчуття оніміння або поколювання;

відчуття жару чи озноб.

Ключова відмінність полягає в тому, що симптоми нападу паніки несподівані і застають людину зненацька, тоді як напади тривоги очікуваніші, оскільки відчуття занепокоєння чи страху наростають поступово і стають дедалі інтенсивнішими. У той самий час фізіологічна реакція «бий чи біжи» характерна в обох випадках.

Як позбутися приступу тривоги

Дж. Меддукс зазначив, що для подолання тривоги слід уповільнитися — у тому числі сповільнити дихання і зробити його глибшим. І уповільнити швидкість мови. Він також повідомив, що медитація згодом навчає контролювати свої фізіологічні реакції.

Так, у нещодавньому дослідженні за участю понад 100 осіб було показано, що всього 5–6 хв на день роботи з диханням та медитації усвідомленості знижують рівень тривоги та паніки. При цьому контрольована робота з диханням є більш ефективною із двох стратегій поліпшення як фізичного стану, так і емоційних симптомів тривоги. Дж. Меддукс також рекомендував керовану експозиційну терапію, особливо особам, які зазнають нападів тривоги/паніки через фобії, такі як страх змій.

За матеріалами www.medicalxpress.com