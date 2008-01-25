Що ми знаємо про омега-3 поліненасичені жирні кислоти?

Омега-3-поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) — ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) та докозагексаєнова кислота (ДГК) — належать до незамінних жирних кислот. Користь омега-3-ПНЖК для здоров’я людини було вперше встановлено в 1994 р. (Hathaway D., III et al., 2020).

Які продукти містять омега-3-ПНЖК?

Основним джерелом омега-3-ПНЖК у раціоні людини є свіжа риба. Найбільша кількість омега-3-ПНЖК міститься в жирних її сортах, включаючи скумбрію, лосось, оселедець, камбалу, тріску та кефаль.

У мікроводоростях та морських безхребетних також виявлено велику кількість омега-3-ПНЖК. Деякі рослинні продукти теж мають високий вміст омега-3-ПНЖК: горіхи (найбільше містять волоські горіхи), насіння льону та ріпаку, деякі злаки, фрукти та овочі (Hathaway D., III et al., 2020).

У результаті досліджень встановлено, що до 80% дорослих, які проживають у розвинених країнах, не вживають оптимальної кількості омега-3-ПНЖК (Zhang A.C. et al., 2022).

Користь омега-3-ПНЖК для здоров’я людини

Найбільш відомий ефект від застосування омега-3-ПНЖК — гіполіпідемічний. Омега-3-ПНЖК знижують рівень ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) і, відповідно, тригліцеридів (ТГ). Це пов’язано з тим, що омега-3-ПНЖК знижують синтез ТГ у печінці та підвищують β-окислення жирних кислот у пероксисомах печінки.

У дослідженнях показано ефективність застосування омега-3-ПНЖК у комплексній терапії при різних захворюваннях, включаючи серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, рак, хворобу Альцгеймера, деменцію, деякі типи депресії, захворювання сітківки ока, а також проявляють сприятливий вплив на здоров’я вагітних та розвиток плода і дитини (Hathaway D., III et al., 2020).

Так, оксидативний стрес та запалення є значущими факторами ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань. Омега-3-ПНЖК модулюють запальні та антиоксидантні каскади. У дослідженнях показано, що вживання їжі з високим вмістом омега-3-ПНЖК, особливо ЕПК та ДГК, пов’язане з нижчим ризиком розвитку хронічних захворювань, у патогенезі яких ключову роль відіграє асептичне запалення, включаючи серцево-судинні хвороби. Доведено, що омега-3-ПНЖК знижують агрегацію тромбоцитів. Вважається, що на додаток до їх антиоксидантної та протизапальної дії жирні кислоти омега-3 регулюють гомеостаз тромбоцитів та знижують ризик тромбозу (Djuricic I., Calder P.C., 2021). У дослідженнях також було показано, що завдяки протизапальній, антиагрегантній та імуномодулювальній дії омега-3-ПНЖК ефективні в комплексній терапії при коронавірусній інфекції (Shakoor H. et al., 2021). Так, отримано дані, що омега-3-ПНЖК сприяли покращенню показників респіраторної та ниркової функцій у хворих з критично тяжким перебігом коронавірусної хвороби (Doaei S. et al., 2021).

Норму вживання омега-3-ПНЖК на сьогодні не визначено остаточно. Зазвичай дорослим та дітям віком від 12 років омега-3-ПНЖК рекомендують приймати в дозі 500–2000 мг/добу, дітям віком 4–12 років — 200–600 мг/добу, дітям віком до 4 років — 50–300 мг/добу.

Омега-3-ПНЖК та імунітет

У дослідженнях показано, що омега-3-ПНЖК мають імуномодулювальний ефект на ланки як вродженого, так і набутого імунітету. Так, вони сприяють активації функції нейтрофілів, сприяють синтезу різних імуномодуляторів, включаючи простагландини, лейкотрієни та марезини. Крім того, сприяють підвищенню міграції нейтрофілів, їх фагоцитарної здатності та виробленню реактивних вільних радикалів, що проявляють бактерицидну дію, а також активації Т-клітин, стимулюючи антигенпрезентувальні клітини, наприклад, макрофаги або дендритні клітини. Згодом це сприяє активації різних підгруп Т-клітин, таких як клітини CD4, Th27 та регуляторні Т-клітини. Омега-3-ПНЖК також сприяють активації В-клітин та підвищенню секреції антитіл, покращують функцію макрофагів, підвищують секрецію цитокінів та хемокінів і здатність макрофагів до фагоцитозу (Hathaway D., III et al., 2020). У дослідженнях на тваринах показано ефективність омега-3-ПНЖК у комплексній терапії при сепсисі та аутоімунному гепатиті. На думку дослідників, враховуючи імуномодулювальний ефект, вони потенційно можуть застосовуватися при різних захворюваннях (Wani A.L. et al., 2022).

Омега-3-ПНЖК та вагітність

Раціон вагітної впливає і на її здоров’я, і на здоров’я майбутньої дитини. Нераціональне харчування на ранніх термінах вагітності підвищує ризик розвитку метаболічних порушень та нейродегенеративних захворювань у дітей у пізнішому віці. У дослідженнях показано, що дієтичні добавки з омега-3-ПНЖК у період вагітності сприяють покращенню когнітивного розвитку дитини порівняно з однолітками, чиї матері не приймали омега-3-ПНЖК під час вагітності (Nevins J.E.H. et al., 2021).

У той же час омега-3-ПНЖК корисні для жінок не тільки в період вагітності. Усі описані позитивні ефекти збагачення ними раціону чи прийому як дієтичних добавок стосуються і чоловіків, і жінок. Крім того, низку досліджень було проведено за участю винятково жінок. Наприклад, в одному з них було показано, що ризик розвитку синдрому сухого ока є вищим у жінок, раціон яких не включав омега-3-ПНЖК у достатній кількості (Zhang A.C. et al., 2022).

Омега-3-ПНЖК та здоров’я серцево-судинної системи

Щорічно в усьому світі серцево-судинні захворювання є причиною 179 млн летальних випадків. Підвищений рівень ТГ у плазмі крові є незалежним фактором ризику розвитку патології серцево-судинної системи. Жирні кислоти омега-3 схвалені Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами (Food and Drug Administration — FDA), США, для зниження рівня гіпертригліцеридемії. Омега-3-ПНЖК характеризуються гарною переносимістю та безпекою застосування. Вони сприяють підвищенню стабільності атеросклеротичних бляшок та покращенню ендотеліальної функції. У нещодавньому систематичному огляді було показано, що ЕПК та ДГК обумовлюють зниження ризику летального наслідку від серцево-судинних захворювань та знижують ймовірність виникнення серцево-судинних подій (Yu F. et al., 2022). Серцево-судинні події включають інфаркт міокарда, нестабільну стенокардію, інсульт та транзиторні ішемічні атаки.

Омега-3-ПНЖК та здоров’я органа зору

За оцінками експертів, омега-3-ПНЖК ефективні при деяких хронічних захворюваннях очей, включаючи синдром сухого ока та вікову дегенерацію жовтої плями. Синдром сухого ока є однією з найчастіших причин звернення пацієнтів за офтальмологічною допомогою. При цьому захворюванні порушується гомеостаз слізної плівки, виникають ушкодження кон’юнктиви та рогівки ока. Надалі це призводить до розвитку запального процесу. За оцінками експертів, омега-3-ПНЖК виявляють імуномодулювальні властивості, а також покращують ліпідний профіль сльози і таким чином сприяють зменшенню вираженості симптомів захворювання. У той же час вони підкреслюють, що включення до раціону продуктів з високим вмістом омега-3-ПНЖК більш виражено знижує ризик розвитку синдрому сухого ока, ніж застосування дієтичних добавок з омега-3. Ймовірно, це пояснюється потенційною синергічною взаємодією жирних кислот з іншими поживними речовинами та вітамінами, які містяться в цільних харчових продуктах, але відсутні в дієтичних добавках (Zhang A.C. et al., 2022). Також у дослідженнях показано, що ДГК бере участь в ініціюванні реакції родопсину на зорові стимули (Djuricic I., Calder P.C., 2021).

Омега-3 та здоров’я мозку

ДГК є омега-3-ПНЖК, що міститься в центральній нервовій системі та сітківці ока в найбільшій кількості. У дослідженнях показано, що вона бере участь у процесах нейротрансмісії, нейропластичності та передачі синаптичних сигналів. ДГК сприяє підвищенню концентрації серотоніну та ацетилхоліну в нервовій тканині та є попередником модуляторних молекул, включаючи нейропротектин D1. ДГК необхідна для нормального пренатального та раннього постнатального розвитку головного мозку та органа зору. Прийом ДГК у період вагітності та включення її до дитячих сумішей сприяють поліпшенню показників когнітивного, мовного та моторного розвитку дітей. Також у дослідженнях було показано зниження рівнів ЕПК та ДГК у плазмі крові дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю чи розладами аутистичного спектра порівняно з їх здоровими однолітками.

Отримано дані про те, що рівень омега-3-ПНЖК знижений у хворих з депресією. У ряді досліджень показано, що прийом омега-3-ПНЖК у високих дозах (6–9 г/добу) сприяє зменшенню вираженості симптомів депресії. Міжнародне товариство з досліджень у галузі харчової психіатрії (International Society for Nutritional Psychiatry Research — ISNPR) рекомендує омега-3-ПНЖК для профілактики депресії в осіб з високим ризиком розвитку цього захворювання та для лікування вагітних, дітей та осіб похилого віку із цією патологією. Існують дані про антиагресивний ефект омега-3-ПНЖК (Djuricic I., Calder P.C., 2021). Американська психіатрична асоціація (American Psychiatric Association — APA) рекомендує омега-3-ПНЖК при депресивних розладах, розладах імпульсного контролю та психотичних розладах (Nasir M., Bloch M.H., 2019).

Омега-3-ПНЖК та аутоімунні захворювання

ЕПК та ДГК проявляють протизапальну та імуномодулювальну дію. За оцінками експертів, омега-3-ПНЖК потенційно можуть бути ефективними при низці аутоімунних захворювань. Так, високі дози сприяють зменшенню вираженості симптомів ревматоїдного артриту. Омега-3-ПНЖК проявляють антиоксидантну дію. Також ДГК зменшує вираженість мітохондріального окислювального стресу та сприяє зниженню активності ферменту ферцитохром-с-оксидази, одночасно підвищуючи активність марганець-залежної супероксиддисмутази, що призводить до зниження рівня запалення та зменшення вираженості больового синдрому у хворих з ревматоїдним артритом (Djuricic I., Calder P.C., 2021).

Скільки та коли приймати омега-3-ПНЖК?

Користь омега-3-ПНЖК для здоров’я є безперечною. У той же час, перш ніж приймати лікарські засоби або дієтичні добавки, що містять омега-3-ПНЖК, слід проконсультуватися з лікарем. Так, залежно від клінічної ситуації можуть відрізнятися не тільки їх рекомендовані дози, але й те, яке співвідношення ЕПК до ДГК є оптимальним при конкретному захворюванні. У деяких випадках може бути рекомендований прийом лише ЕПК або лише ДГК.

Як приймати омега-3-ПНЖК?

Оптимальну дозу підбере лікар. Наприклад, при серцево-судинних захворюваннях, гіпертригліцеридемії зазвичай рекомендують застосування 2000 мг/добу омега-3-ПНЖК за 1 або 2 прийоми. У той же час у деяких випадках дозу може бути підвищено до 4 капсул, що містять 1000 мг омега-3 на добу.

Як правильно застосовувати омега-3-ПНЖК? Зазвичай рекомендують їх приймати безпосередньо до, під час або відразу після їди.

Тривалість курсу визначить лікар.