Сезонний афективний розлад: визначення, симптоми та лікування

Ви коли-небудь чули про зимовий блюз? Ця поширена фраза використовується для опису відчуття пригнічення, яке виникає в зимові місяці, коли погода холодна, а небо сіре. У той же час важливо розуміти, що зимова нудьга — це форма депресії.

Сьюзан Альберс (Susan Albers), психолог із Клівлендської клініки (Cleveland Clinic), зазначила, що в період зміни сезону та зміни рівня природного освітлення у нас в організмі відбуваються пристосувальні реакції. У ряді випадків при цьому розвивається сезонна депресія.

Що таке сезонна депресія? Цей тип депресії також відомий як сезонний афективний розлад (САР). Національний інститут психічного здоров’я США (The U.S. National Institute of Mental Health — NIMH) визначає САР як зміни настрою та поведінки при зміні пори року. Відчуття безнадійності, безпорадності чи дратівливості — це ознаки депресії. Коли ці емоції виникають сезонно і тривають кілька місяців, це може бути САР. Цікаво, що при цьому САР може розвинутися в будь-яку пору року, а не лише взимку. Насправді існує два типи САР. Осіння чи зимова депресія зазвичай починається восени чи на початку зими, а влітку вираженість симптомів зменшується. Симптоми весняного чи літнього САР виявляються наприкінці весни чи на початку літа. Літня депресія відзначається набагато рідше, ніж зимова.

Сезонна депресія: причини та фактори ризику

За даними Національного інституту психічного здоров’я США, розвиток САР пов’язаний із дисбалансом двох хімічних речовин у головному мозку – серотоніну та мелатоніну. Серотонін є хімічною речовиною, що регулює настрій, і вважається, що зменшення кількості сонячного світла впливає на рівень серотоніну в головному мозку. Взимку, коли менше сонячного світла, рівень серотоніну знижується. Мелатонін регулює цикл сну та неспання. За оцінками низки медичних експертів, при САР виробляється надмірна кількість мелатоніну. Обидві ці хімічні речовини відповідають за підтримку циклу сну та неспання. Експерти Національного інституту психічного здоров’я США зазначили, що в осіб із САР зміни рівня серотоніну та мелатоніну порушують нормальні добові ритми. У результаті порушується адаптація до сезонних змін тривалості дня, що призводить до погіршення сну, настрою та змін поведінки.

Сезонний афективний розлад виявляється у близько 5% дорослого населення США. За даними експертів клініки Клівленда, САР частіше виявляють у жінок, ніж у чоловіків. На сьогодні причини статевих відмінностей у частоті розвитку САР остаточно не вивчені. Симптоми сезонної депресії найчастіше з’являються у молодому віці (18–30 років). Ризик розвитку САР підвищений в осіб із депресією, біполярним розладом чи сімейним анамнезом великої депресії або іншими психічними розладами. Також ризик розвитку САР восени підвищено у мешканців північних регіонів.

Симптоми САР та сезони депресії схожі. За даними експертів клініки Клівленда, до них належать:

всепоглинаючий сум;

відчуття безнадійності;

занепокоєння;

нестача енергії;

підвищена стомлюваність;

втрата інтересу до занять, які зазвичай приносять задоволення;

соціальна ізоляція;

потяг до вуглеводів;

коливання маси тіла (збільшення чи зменшення);

порушення сну;

порушення концентрації уваги;

ажитація (хвилювання, збудження);

думки про смерть чи самогубство.

Лікування сезонної депресії

Експерти клініки Майо (Mayo Clinic) повідомили, що є кілька варіантів лікування САР:

світлотерапія: вплив яскравого світла є добре відомим та ефективним методом лікування САР. Психолог клініки Майо Крейг Савчук (Craig Sawchuck) називає світлотерапію одним із найефективніших методів лікування САР. Він рекомендує сидіти перед світловим коробом або лампою потужністю 10 000 люкс протягом близько 20 хв вранці щодня;

психотерапія. Когнітивно-поведінкова терапія найефективніша при САР, що розвивається на фоні важких життєвих обставин. Мета когнітивно-поведінкової терапії — виявити та змінити негативні моделі мислення та поведінки, а також покращити стратегії виживання. Це включає навчання здоровій поведінці для заміни нездорових моделей поведінки;

медикаментозна терапія: у ряді випадків антидепресанти можуть бути ефективними при лікуванні сезонної депресії. Одним із антидепресантів пролонгованої дії, схваленим Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration – FDA) для лікування сезонної депресії, є бупропіон. За даними експертів клініки Майо, лікування бупропіоном ефективне на початку терапії до тієї пори року, коли зазвичай розвиваються симптоми САР.

Також експерти клініки Майо рекомендують:

підвищити рухову активність, займатися фізичними вправами;

збільшити вплив сонячного світла;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

нормалізувати нічний сон, режим дня.

Сезонна депресія — поширений розлад. Потрібно звернутися до лікаря, якщо у вас виникли симптоми САР.

