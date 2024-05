Розширення показань для застосування емпагліфлозину

Антидіабетичний препарат емпагліфлозин отримав схвалення для лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН) на європейському ринку. Поряд з дапагліфлозином це другий інгібітор SGLT-2 з таким додатковим показанням.

Дотримуючись рекомендації Комітету з лікарських засобів для людини (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA), цього літа Європейська комісія схвалила продовження терміну дії реєстраційного посвідчення на антидіабетичний препарат емпагліфлозин. Діюча речовина випускається під торговою назвою Джардінс (Jardiance) компанією Boehringer Ingelheim International GmbH і є інгібітором SGLT-2. Поки що препарат дозволений тільки для лікування цукрового діабету. Тепер його сферу застосування хочуть розширити: передбачається застосовувати лікарський засіб для терапії при ХСН. Дозвіл на маркетинг заснований на даних EMPEROR-Reduced Trial, рандомізованого, подвійного сліпого дослідження III фази з паралельними групами. Це робить емпагліфлозин другим інгібітором SGLT-2 після дапагліфлозину, який також схвалено для лікування ХСН зі зниженою фракцією викиду.

Сфери індикації

Емпагліфлозин — пероральний протидіабетичний препарат, який застосовується як при цукровому діабеті 2-го типу, так і в якості комбінованої терапії при цукровому діабеті 1-го типу. Він належить до групи гліфлозинів, так званих інгібіторів SGLT-2, схвалений як у вигляді монотерапії, так і для включення до складу комбінованої терапії з іншими протидіабетичними лікарськими засобами, такими як метформін або інсулін. Після продовження дії реєстраційного свідоцтва емпагліфлозин також буде показаний дорослим з ХСН.

Механізм дії при серцевій недостатності

На даний час проводиться багато досліджень з вивчення точного механізму дії емпагліфлозину при ХСН. Ефект, імовірно, багатофакторний. Одна з гіпотез пов’язана з підвищеним натрійурезом.

SGLT-2 експресується, серед іншого, в проксимальному канальці нирки. Там, як випливає з назви — натрій-глюкозний котранспортер 2-го типу (Sodium Gluosis Cotransporter 2) — передбачається, що він транспортує натрій і глюкозу назад з первинної сечі, особливо в проксимальних канальцях, і таким чином забезпечує її резорбцію. Якщо препаратом пригнічувати дію SGLT-2, то буде реабсорбуватися менше глюкози. У результаті з сечею виводитиметься більше глюкози, і її рівень в крові знизиться. Оскільки натрій абсорбується з первинної сечі разом з глюкозою в котранспортері, реабсорбція натрію знижується, а діурез збільшується при інгібуванні SGLT-2. В результаті знижуються маса тіла і артеріальний тиск. Відповідно до теорії, це повинно підтримувати необхідний внутрішньосудинний об’єм і підвищувати рівень гематокриту і гемоглобіну.

Імовірно, нефропротекторний ефект емпагліфлозину також відіграє важливу роль. За рахунок цього поліпшується клубочкова гіперфільтрація і знижується надмірна реакція ендокринної системи нирок при серцевій недостатності.

Дані дослідження EMPEROR-Reduced були включені в оцінку підтвердження застосування препарату в терапії ХСН. Воно є частиною дослідження серцевої недостатності EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial) у пацієнтів з ХСН. Очікується, що в цьому або наступному році буде опубліковано подальші результати дослідження EMPEROR-Preserved, в якому вивчається дія і безпека емпагліфлозину при збереженні фракції викиду.

Дослідження

Усього в дослідженні взяли участь 3730 осіб з 20 країн світу. Частка жінок становила 24%, 76% учасників — чоловіки. У скринінг були включені дорослі з ХСН і фракцією викиду максимум 40%, стадією не нижче II за Класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (New York Heart Association — NYHA) і підвищеним рівнем NT-proBNP. Цукровий діабет, що існував раніше, не був критерієм включення або виключення.

Пацієнти були рандомізовані в групу емпагліфлозину і групу плацебо. 1-ша група отримувала таблетку з 10 мг діючої речовини, 2-га — плацебо 1 раз на добу.

Була досліджена 841 кінцева точка. Первинною кінцевою точкою був час, до якого людина або вмирала в результаті порушень з боку серцево-судинної системи, або була госпіталізована із серцевою недостатністю. Найбільш важливі вторинні кінцеві точки були визначені як перше або повторне виникнення серцевої недостатності під час терапії і зміна швидкості клубочкової фільтрації (розрахунок за формулою СKD-EPI) в порівнянні з вихідним значенням.

Безпеку терапії оцінювали шляхом реєстрації небажаних ефектів. Зокрема, проводили моніторинг кетоацидозу, функції нирок і ускладнень з боку печінки.

Отримані результати

При терапії емпагліфлозином комбінований відносний ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності або летального результату через порушення з боку серцево-судинної системи значно знизився в порівнянні з плацебо. За період дослідження 19,4% учасників (361 осіб) померли через порушення з боку серцево-судинної системи або були госпіталізовані у зв’язку з виникненням серцевої недостатності. У групі плацебо він становив 24,7% (462 пацієнти) (відношення ризиків (ВР) в порівнянні з плацебо 0,75; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,65–0,86; p <0,001). Ризик серцево-судинної смерті був на 8% нижчим у групі емпагліфлозину, ніж у групі плацебо (ОР 0,92; 95% ДІ 0,75–1,12). Ефективність не залежала від діагностованого раніше будь-якого типу цукрового діабету.

Швидкість клубочкової фільтрації також залишалася стабільнішою в групі емпагліфлозину, ніж у групі плацебо, на рівні -0,55 мл/хв/1,73 м2 протягом року в порівнянні із середнім значенням -2,28 мл/хв/1,73 м2 протягом року (95% ДІ 1,10-2,37; р <0,001).

Про інші побічні ефекти повідомили 15% учасників групи емпагліфлозину і 12% представників контрольної групи. Більшість інших небажаних ефектів були класифіковані як легкі або помірні. Найбільш частими побічними ефектами були серцево-судинні симптоми, такі як низький артеріальний тиск, інфекції, порушення з боку нирок або печінки. Таким чином, вони частково збігаються з уже відомими побічними ефектами активної діючої речовини. На момент публікації (липень 2021 г.) точних рекомендацій ще немає. EMA опублікує додаткову інформацію про емпагліфлозин у своєму наступному звіті (European Public Assessment Report — EPAR).

За матеріалами www.gelbe-liste.de