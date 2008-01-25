Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїРозширення показань для застосування емпагліфлозину

Розширення показань для застосування емпагліфлозину

Опубліковано  23.07.2021

Антидіабетичний препарат емпагліфлозин отримав схвалення для лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН) на європейському ринку. Поряд з дапагліфлозином це другий інгібітор SGLT-2 з таким додатковим показанням.

Дотримуючись рекомендації Комітету з лікарських засобів для людини (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA), цього літа Європейська комісія схвалила продовження терміну дії реєстраційного посвідчення на антидіабетичний препарат емпагліфлозин. Діюча речовина випускається під торговою назвою Джардінс (Jardiance) компанією Boehringer Ingelheim International GmbH і є інгібітором SGLT-2. Поки що препарат дозволений тільки для лікування цукрового діабету. Тепер його сферу застосування хочуть розширити: передбачається застосовувати лікарський засіб для терапії при ХСН. Дозвіл на маркетинг заснований на даних EMPEROR-Reduced Trial, рандомізованого, подвійного сліпого дослідження III фази з паралельними групами. Це робить емпагліфлозин другим інгібітором SGLT-2 після дапагліфлозину, який також схвалено для лікування ХСН зі зниженою фракцією викиду.

Сфери індикації

Емпагліфлозин — пероральний протидіабетичний препарат, який застосовується як при цукровому діабеті 2-го типу, так і в якості комбінованої терапії при цукровому діабеті 1-го типу. Він належить до групи гліфлозинів, так званих інгібіторів SGLT-2, схвалений як у вигляді монотерапії, так і для включення до складу комбінованої терапії з іншими протидіабетичними лікарськими засобами, такими як метформін або інсулін. Після продовження дії реєстраційного свідоцтва емпагліфлозин також буде показаний дорослим з ХСН.

Механізм дії при серцевій недостатності

На даний час проводиться багато досліджень з вивчення точного механізму дії емпагліфлозину при ХСН. Ефект, імовірно, багатофакторний. Одна з гіпотез пов’язана з підвищеним натрійурезом.

SGLT-2 експресується, серед іншого, в проксимальному канальці нирки. Там, як випливає з назви — натрій-глюкозний котранспортер 2-го типу (Sodium Gluosis Cotransporter 2) — передбачається, що він транспортує натрій і глюкозу назад з первинної сечі, особливо в проксимальних канальцях, і таким чином забезпечує її резорбцію. Якщо препаратом пригнічувати дію SGLT-2, то буде реабсорбуватися менше глюкози. У результаті з сечею виводитиметься більше глюкози, і її рівень в крові знизиться. Оскільки натрій абсорбується з первинної сечі разом з глюкозою в котранспортері, реабсорбція натрію знижується, а діурез збільшується при інгібуванні SGLT-2. В результаті знижуються маса тіла і артеріальний тиск. Відповідно до теорії, це повинно підтримувати необхідний внутрішньосудинний об’єм і підвищувати рівень гематокриту і гемоглобіну.

Імовірно, нефропротекторний ефект емпагліфлозину також відіграє важливу роль. За рахунок цього поліпшується клубочкова гіперфільтрація і знижується надмірна реакція ендокринної системи нирок при серцевій недостатності.

Дані дослідження EMPEROR-Reduced були включені в оцінку підтвердження застосування препарату в терапії ХСН. Воно є частиною дослідження серцевої недостатності EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial) у пацієнтів з ХСН. Очікується, що в цьому або наступному році буде опубліковано подальші результати дослідження EMPEROR-Preserved, в якому вивчається дія і безпека емпагліфлозину при збереженні фракції викиду.

Дослідження

Усього в дослідженні взяли участь 3730 осіб з 20 країн світу. Частка жінок становила 24%, 76% учасників — чоловіки. У скринінг були включені дорослі з ХСН і фракцією викиду максимум 40%, стадією не нижче II за Класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (New York Heart Association — NYHA) і підвищеним рівнем NT-proBNP. Цукровий діабет, що існував раніше, не був критерієм включення або виключення.

Пацієнти були рандомізовані в групу емпагліфлозину і групу плацебо. 1-ша група отримувала таблетку з 10 мг діючої речовини, 2-га — плацебо 1 раз на добу.

Була досліджена 841 кінцева точка. Первинною кінцевою точкою був час, до якого людина або вмирала в результаті порушень з боку серцево-судинної системи, або була госпіталізована із серцевою недостатністю. Найбільш важливі вторинні кінцеві точки були визначені як перше або повторне виникнення серцевої недостатності під час терапії і зміна швидкості клубочкової фільтрації (розрахунок за формулою СKD-EPI) в порівнянні з вихідним значенням.

Безпеку терапії оцінювали шляхом реєстрації небажаних ефектів. Зокрема, проводили моніторинг кетоацидозу, функції нирок і ускладнень з боку печінки.

Отримані результати

При терапії емпагліфлозином комбінований відносний ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності або летального результату через порушення з боку серцево-судинної системи значно знизився в порівнянні з плацебо. За період дослідження 19,4% учасників (361 осіб) померли через порушення з боку серцево-судинної системи або були госпіталізовані у зв’язку з виникненням серцевої недостатності. У групі плацебо він становив 24,7% (462 пацієнти) (відношення ризиків (ВР) в порівнянні з плацебо 0,75; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,65–0,86; p <0,001). Ризик серцево-судинної смерті був на 8% нижчим у групі емпагліфлозину, ніж у групі плацебо (ОР 0,92; 95% ДІ 0,75–1,12). Ефективність не залежала від діагностованого раніше будь-якого типу цукрового діабету.

Швидкість клубочкової фільтрації також залишалася стабільнішою в групі емпагліфлозину, ніж у групі плацебо, на рівні -0,55 мл/хв/1,73 м2 протягом року в порівнянні із середнім значенням -2,28 мл/хв/1,73 м2 протягом року (95% ДІ 1,10-2,37; р <0,001).

Про інші побічні ефекти повідомили 15% учасників групи емпагліфлозину і 12% представників контрольної групи. Більшість інших небажаних ефектів були класифіковані як легкі або помірні. Найбільш частими побічними ефектами були серцево-судинні симптоми, такі як низький артеріальний тиск, інфекції, порушення з боку нирок або печінки. Таким чином, вони частково збігаються з уже відомими побічними ефектами активної діючої речовини. На момент публікації (липень 2021 г.) точних рекомендацій ще немає. EMA опублікує додаткову інформацію про емпагліфлозин у своєму наступному звіті (European Public Assessment Report — EPAR).

За матеріалами www.gelbe-liste.de

Опубліковано  23.07.2021

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини