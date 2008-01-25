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Новини медицини та фармаціїРозроблено новий наручний пристрій для діагностики інфаркту міокарда?

Розроблено новий наручний пристрій для діагностики інфаркту міокарда?

Опубліковано  20.04.2023

В Англії та Уельсі понад 700 000 осіб звертаються за невідкладною допомогою у зв’язку з болем у грудній клітці. Біль у грудях є причиною 25% усіх госпіталізацій.

Діагностика інфаркту міокарда на сьогодні включає збір анамнезу та скарг пацієнта, проведення електрокардіограми (ЕКГ), можуть проводитися ультразвукове дослідження серця та рентгенографія грудної клітки. Також важливим для виявлення цієї патології є проведення тропонінового тесту — визначення наявності у плазмі крові білка тропоніну.

Цей білок відіграє ключову роль у скороченні та розслабленні м’язових клітин серця. Тропонін виявляють у плазмі у разі руйнування кардіоміоцитів при інфаркті міокарда. Особливо важливо визначати його рівень у пацієнтів, які не мають специфічних змін на ЕКГ. Так, характерні для інфаркту міокарда ознаки на ЕКГ виявляють у близько 50% осіб з цією патологією.

Пацієнтам з інфарктом міокарда потрібне невідкладне лікування. Найчастіше їм проводиться балонна ангіопластика закупореної артерії з наступним стентуванням.

Тропоніновий тест — інвазивна процедура. За оцінками експертів, фобію голок та проведення аналізу крові виявляють у 4–10% населення загалом. Тривога і стрес можуть зумовлювати посилення болю в грудях.

Розроблений пристрій для носіння на зап’ястку визначає наявність тропоніну в плазмі крові. В основі його роботи лежить фотометричний метод — визначається зміна поглинання променя інфрачервоного світла за його трансдермального проходження. Потенційно ця технологія може застосовуватися для створення пристроїв для діагностики внутрішньосудинного тромбозу, позаматкової вагітності або сепсису.

У дослідженні показано, що за допомогою цього пристрою можна виявити до 90% випадків інфаркту міокарда.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «European Heart Journal — Digital Health».

Провідний автор дослідження доктор Парто П. Сенгупта (Partho P. Sengupta) пояснив, що рівень точності діагностичного методу є досить високим. На його думку, якщо у пацієнта досліджуваний пристрій показав позитивний результат (наявність у плазмі крові тропоніну), його слід госпіталізувати для подальшої діагностики та лікування.

На сьогодні необхідні подальші масштабніші дослідження цього пристрою. Водночас потенційно цей пристрій для носіння на зап’ястку може сприяти ранній діагностиці інфаркту міокарда, проведенню своєчасного лікування при цій патології і, відповідно, зменшенню зони ураження міокарда.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  20.04.2023

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