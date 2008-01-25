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Новини медицини та фармаціїРозроблено новий хірургічний метод лікування раку яєчника?

Розроблено новий хірургічний метод лікування раку яєчника?

Опубліковано  15.09.2023

У недавньому дослідженні проаналізовано ефективність флуоресцентної хірургії для лікування найпоширенішого типу — епітеліального раку яєчника.

Результати дослідження опубліковано в журналі «Journal of Clinical Oncology».

Флуоресцентна хірургія — це метод хірургічного лікування, при якому для візуалізації вогнищ ураження пацієнтові перед втручанням вводиться контрастна флуоресцентна речовина.

Крістіна Батлер, доктор медичних наук, гінеколог-онколог клініки Мейо (Mayo Clinic) та один із авторів дослідження, пояснила, що цей метод дозволяє більш ефективно виявляти злоякісні новоутворення та проводити повніше їх хірургічне видалення.

За прогнозами Американського онкологічного товариства (American Cancer Society), у 2023 р. у США діагностують рак яєчника у 19 710 осіб. Близько 85–90% усіх випадків раку яєчника становить епітеліальний рак яєчника.

Виявлення раку яєчника в режимі реального часу за допомогою пафолаціаніну

У дослідженні III фази оцінювали безпечне та ефективне застосування пафолаціаніну — флуоресцентного препарату, що впливає на рецептор фолієвої кислоти, який може експресуватися при раку яєчника. За допомогою цього препарату проводиться метод флуоресцентної візуалізації, що називається інтраопераційною візуалізацією в ближньому інфрачервоному діапазоні (NIR).

До дослідження залучили 109 учасниць із діагнозом фолатпозитивного епітеліального раку яєчника або з підозрою на це захворювання.

Пафолаціанін вводили у формі 60-хвилинної інфузії за годину до оперативного втручання. Під час хірургічного втручання всі видимі ураження (ракова тканина) були документовані у всіх пацієнтів за допомогою білого світла та пальпації (огляд на дотик). Потім пацієнти були випадково розподілені для повторного обстеження з використанням NIR-флуоресцентної візуалізації або для безпосереднього хірургічного втручання з видалення уражень. У процесі 2-ї оцінки медична бригада використовувала флуоресцентну візуалізацію у ближньому інфрачервоному (ІЧ)-діапазоні, щоб виявити додаткові ураження, які не видно при білому світлі. Хірурги видалили всі видимі ушкодження. Перед завершенням операції вони також повторно обстежили ділянки, з яких було видалено ураження, аби переконатися, що видимих пошкоджень не залишилося.

В обох дослідницьких групах вогнища ураження, видалені хірургічно, були відправлені до лабораторії, де патологоанатоми оцінювали тканини на рак. Патологоанатомам не повідомили, чи були ураження виявлені за допомогою білого світла чи флуоресцентної візуалізації у ближньому ІЧ-діапазоні.

Результати лабораторних досліджень підтвердили, що флуоресцентна візуалізація у ближньому ІЧ-діапазоні сприяла ідентифікації пухлинних тканин, які не візуалізувалися у білому світлі.

Доктор К. Батлер зазначила, що ця технологія може застосовуватися для більш ефективного виявлення ракових уражень у пацієнтів із вперше діагностованим раком, пацієнтів, які вже пройшли хіміотерапію, та пацієнтів із рецидивним раком яєчника.

Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалено флуоресцентний препарат, який застосовувався у цьому дослідженні, для використання в хірургії.

На сьогодні тривають дослідження інших препаратів для проведення оперативних втручань під контролем флуоресценції.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  15.09.2023

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