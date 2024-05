Підвищений ризик фібриляції передсердь (ФП) виявлено в осіб, що працюють у нічні зміни. Результати дослідження опубліковані в «European Heart Journal». Це перше дослідження, у якому вивчали зв’язок між розвитком ФП і роботою в нічні зміни. Дослідники проаналізували дані 283 657 осіб в базі даних Біобанк (Biobank) у Великобританії і встановили, що ризик ФП був тим вищим, чим людина довше і частіше працювала в нічні зміни. Робота вночі також була пов’язана з підвищеним ризиком розвитку захворювань серця, але не інсульту або серцевої недостатності.

Окрім того, дослідники під керівництвом професора Інгла Лу (Yingli Lu) з Дев’ятої Шанхайської народної лікарні (Shanghai Ninth People’s Hospital) і Школи медицини Шанхайського університету Цзяо Тонг (Shanghai JiaoTong University School of Medicine) в Шанхаї, Китай, і професора Лу Ци (Lu Qi) зі Школи громадської охорони здоров’я і тропічної медицини Тулейнського університету, Новий Орлеан, США (Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, US), досліджували ймовірність того, що до підвищеного ризику ФП може призвести генетична схильність. Вони оцінили загальний генетичний ризик на основі відомих 166 генетичних варіантів, пов’язаних з підвищеним ризиком ФП. Було виявлено, що генетична схильність не впливала на зв’язок між нічною роботою і ризиком розвитку ФП.

Професор І. Лу вважає, що хоча дослідження не продемонструвало причинно-наслідкового зв’язку між нічною роботою, ФП і захворюваннями серця, виявлено, що робота в нічні зміни зумовлює підвищення ризику розвитку ФП. Отримані результати можуть мати велике значення для громадської охорони здоров’я. Передбачається, що зменшення частоти і тривалості нічних змін може знизити частоту виникнення ФП у популяції. Дослідження включало 286 353 особи. У цілому у 283 657 з них не було виявлено ФП на момент реєстрації в Біобанку Великобританії, а у 276 009 не було відмічено серцевої недостатності і в анамнезі вони не переносили інсульт. Генетична інформація була доступна для 193 819 учасників без ФП, а у 2015 р. 75 391 з них відповіли на питання докладної анкети про спосіб життя. Серед учасників, які не мали серцевих захворювань та інсульту на момент включення в дослідження, 73 986 надали інформацію про свої місця роботи. Середній період спостереження за учасниками дослідження становив понад 10 років і за цей період було виявлено 5777 випадків розвитку ФП.

Дослідники скоригували результати з урахуванням інших факторів, що потенційно можуть мати вплив, таких як вік, стать, етнічна приналежність, освіта, соціально-економічний рівень, наявність шкідливих звичок (куріння), рівень фізичної активності (чи займався учасник спортом), індекс маси тіла, артеріальний тиск, тривалість сну і хронотип («сови» і «жайворонки»).

Вони встановили, що у осіб, які на даний час постійно працюють у нічні зміни, ризик розвитку ФП є на 12% вищим, у порівнянні з тими, хто працював тільки в денні зміни. В осіб, які працювали за графіком, що включав нічні зміни протягом 10 і більше років, ризик розвитку ФП був на 18% вищим. Для тих же, хто працював 3–8 нічних змін на місяць протягом 10 років і більше, ризик розвитку ФП підвищувався на 22% у порівнянні з тими, хто працював тільки в денні зміни. Ризик ІХС при цьому підвищувався відповідно на 22; 37 і 35% в порівнянні з працюючими тільки вдень.

Професор Л. Ци акцентував увагу на тому, що дослідницькою групою було зроблено ще два цікавих висновки. Так, було встановлено, що жінки, які працюють у нічні зміни більше 10 років, були більш схильні до розвитку ФП, ніж чоловіки. Ризик розвитку ФП у них був на 64% вищим у порівнянні з тими, хто працював удень. Також встановлено, що 150 і більше хвилин помірної фізичної активності на тиждень або 75 хв фізичної активності високої інтенсивності знижують ризик розвитку ФП у працівників нічних змін. Таким чином, найбільш важливим буде скорочення тривалості нічних змін для людей з низькою фізичною активністю і жінок.

Перевага дослідження насамперед полягає в охопленні великої кількості людей. Крім того, це перше дослідження, у якому оцінювали додатково генетичні дані й інші фактори ризику.

Обмеження дослідження полягають у тому, що його результати не можуть довести, що позмінна робота є причиною розвитку серцево-судинних захворювань, вони лише демонструють, що робота в нічний час асоціюється з більш високим ризиком розвитку цих захворювань. Крім того, можливо, що велика кількість випадків ФП не була виявлена, дані оцінювалися тільки для осіб, які приєдналися до Біобанку, учасники дослідження були в основному британцями європеоїдної раси, тому результати не можна вважати актуальними для інших етнічних груп.

Професор І. Лу підкреслює, що дослідники в подальшому планують проаналізувати зв’язок між роботою в нічні зміни і ФП у різних групах людей. Це може підвищити достовірність результатів. Висновки цих досліджень демонструють важливість ранньої діагностики серцево-судинних захворювань при появі перших симптомів, таких як біль у ділянці серця або дискомфорт у грудній клітці для людей, які працюють у нічні зміни.

За матеріалами www.medicalxpress.com