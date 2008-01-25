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Новини медицини та фармаціїРизик розвитку депресії у дітей пов'язаний із індексом маси тіла?

Ризик розвитку депресії у дітей пов'язаний із індексом маси тіла?

Опубліковано  12.09.2023

У нещодавньому дослідженні показано, що ризик розвитку депресії підвищений у дітей віком 12–16 років із вищим індексом маси тіла (ІМТ).

При цьому виявлено, що зв’язок між вищим ІМТ та ризиком розвитку депресії слабший у віці 16–21 року.

Результати дослідження опубліковані у журналі «Psychological Medicine».

Дослідження проведено співробітниками факультету наук про життя та медицини (Faculty of Life Sciences & Medicine) Королівського коледжу Лондона (King’s College London) та Інституту психіатрії, психології та нейробіології (Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience), Великобританія.

Проаналізовано дані більш ніж 10 000 близнюків, які взяли участь у дослідженні раннього розвитку близнюків (TEDS) та з реєстру дорослих близнюків Великобританії (TwinsUK). Вчені досліджували взаємозв’язок між ІМТ та наявністю симптомів депресії у учасників віком 12, 16 та 21 рік. Виявлено, що ризик розвитку депресії у дітей із підвищеним ІМТ найвищий у дітей віком 12–16 років.

Перший автор доктор Еллен Томпсон (Ellen Thompson), співробітник Школи життєвого циклу та демографічних наук (School of Life Course & Population Sciences) та Школи психічного здоров’я та психологічних наук (School of Mental Health & Psychological Sciences), зазначила, що розуміння взаємозв’язку між психічним захворюванням і масою тіла у підлітковому віці важливе для надання своєчасної психологічної підтримки дітям.

У дослідженні зафіксовано, що коваріація між ІМТ та депресією у кожний віковий період здебільшого пояснюється факторами навколишнього середовища.

Це дослідження виявило, що ранній підлітковий вік є критичним моментом у розвитку депресивних симптомів, що пов’язані зі збільшенням маси тіла.

Одна з головних авторів дослідження професор Талія Елі (Thalia Eley), професор генетики, розвитку та поведінки у Школі психічного здоров’я та психологічних наук (School of Mental Health & Psychological Sciences), повідомила, що дослідження виявило зв’язок між збільшенням кількості випадків ожиріння та психічними захворюваннями. Т. Елі підкреслила, що важливою є психологічна робота з підлітками, щоб допомогти їм сформувати позитивний образ тіла. Для цього слід застосовувати такі стратегії, як зосередження уваги на здоров’ї та добробуті, а не на масі тіла. Отже, формування позитивного образу тіла в підлітків сприяє профілактиці розвитку депресії, що пов’язана з надмірною масою тіла.

На сьогодні необхідні подальші дослідження причин вищого ризику розвитку депресії у дітей віком 12–16 років порівняно з особами старшого віку.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  12.09.2023

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